Zwei Inter-Stars für den FC Bayern?

Nicolo Barella und Alessandro Bastoni sind laut Dietmar Hamann Kandidaten für den FC Bayern

Nach dem Aus in der Champions League kann der FC Bayern nur noch das Minimalziel erreichen: den Titel in der Bundesliga. Geht es nach Dietmar Hamann, steht im Sommer ein Umbruch bei den Münchnern an, der Ex-Profi hat sogar konkrete Transfer-Empfehlungen.

"Der kommende Sommer wird für den FC Bayern einer der wichtigsten und spannendsten seit langer Zeit, denn die Mannschaft braucht dringend frisches Blut", schrieb Hamann in seiner "Sky"-Kolumne.

Der 51-Jährige ergänzte: "Sie braucht Spieler, die etwas verkörpern, einen Typen wie Virgil van Dijk. Aber van Dijk hat gerade seinen Vertrag in Liverpool verlängert."

Zwei weitere Spieler, die Hamann dem FC Bayern ans Herz legte, spielen bei Inter. "Ich habe in beiden Partien gegen Inter zwei Weltklassespieler gesehen, beide hatten schwarz-blaue Trikots an. Wenn es eine Möglichkeit gäbe, würde ich Nicolo Barella und Alessandro Bastoni sofort verpflichten", so der TV-Experte.

Bastoni liebe es, zu verteidigen. "Er wirft sich mit allem, was er hat, in die Bälle und schaltet sich vorne auch immer wieder ein", schwärmte Hamann: "Barella hat Spielwitz, scheut keinen Zweikampf und macht andere besser. Von dieser Sorte haben die Bayern momentan zu wenige Spieler."

Barella und Bastoni noch langfristig an Inter gebunden

Transfers von Barella und Bastoni könnten sich allerdings schwierig gestalten. Der zentrale Mittelfeldspieler ist noch bis 2029 an Inter gebunden, der Innenverteidiger bis 2028.

Barella war nach einer einjährigen Leihe 2020 fest von Cagliari zu Inter gewechselt. 32,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Zuvor war der Italiener bereits mehrfach beim FC Bayern gehandelt worden. Wirklich konkret wurden die Gerüchte allerdings nicht.

Bastoni läuft seit 2017 für Inter auf. Nach Leihen zu Atalanta und zu Parma Calcio setzte sich der 26-Jährige als Stammspieler bei den Nerazzurri durch.