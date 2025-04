Toppmöllers Appell an die Eintracht-Stars

IMAGO/Philipp Kresnik / SPP

Dino Toppmöller (M.) ist mit der Eintracht aus der Europa League ausgeschieden

Denkbar knapp ist Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League gescheitert, nachdem das Rückspiel gegen Tottenham Hotspur mit 0:1 verloren wurde. Cheftrainer Dino Toppmöller forderte seine Mannen kurz nach Spielende bereits auf, die Köpfe wieder hochzunehmen und die bevorstehenden Aufgaben in der laufenden Bundesliga-Saison anzugehen.

Für Dino Toppmöller soll das Ausscheiden der SGE gegen die Nordlondoner im Viertelfinale der Europa League auch mit einem großen Lerneffekt verbunden sein.

"Niederlagen sind Teil des Erfolgs, so müssen wir das sehen. Wenn wir aufwachen, werden wir uns nicht gut fühlen. Wir müssen das als Chance für Wachstum begreifen. Aus solchen Momenten musst du Stärke ziehen", meinte der 44-Jährige nach der Heimniederlage gegen die Spurs, die das Viertelfinal-Aus der Hessen im zweitgrößten europäischen Vereinswettbewerb bedeutete.

Tottenham hatte sich dank eines Foulelfmeters von Dominic Solanke kurz vor der Halbzeitpause durchgesetzt und steht nun in der Runde der letzten vier Teams. Die große Chance, gegen Norwegens Außenseiter FK Bodö/Glimt ins Finale von Bilbao einzuziehen, hat nun Tottenham - und eben nicht der Bundesligist aus der Main-Metropole.

Eintracht am Sonntag in Augsburg zu Gast

"Wir schütteln uns kurz, schütteln die Enttäuschung aus den Kleidern. Es gibt noch Dinge, für die wir noch kämpfen wollen - das ist eine gute Platzierung in der Bundesliga", sagte der SGE-Cheftrainer weiter. Bereits am Ostersonntag steht für Frankfurt die nächste Hürde im Kampf um die Champions-League-Qualifikation bevor. Es wartet der FC Augsburg (Anstoß 15:30 Uhr) auf die Eintracht.

Fünf Spieltage vor Saisonende rangieren die Adlerträger auf Platz drei der Bundesliga-Tabelle und träumen folglich von der Rückkehr in die Königsklasse. "Wir lechzen danach, wieder solche Abende zu erleben. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Jetzt kommt die berüchtigte Crunchtime", sagte der Eintracht-Coach am Donnerstagabend am RTL-Mikrofon.

Trotz der Niederlage verließ Toppmöller die Europa League erhobenen Hauptes: "Ich bin unheimlich stolz auf die Jungs. Wir haben eine tolle Reise hingelegt, tolle Spiele gehabt, tolle Ergebnisse erzielt."