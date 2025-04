"Die Adler sind abgestürzt"

IMAGO/Daniel Weir

Eintracht Frankfurt muss den Traum vom europäischen Titel beerdigen

Eintracht Frankfurt ist am Donnerstagabend durch eine 0:1-Heimpleite gegen Tottenham Hotspur aus der Europa League ausgeschieden. Während sich der deutsche Fußball nach einer bitteren Woche die Wunden leckt, staunt man auf der Insel über die Spurs. Die internationalen Pressestimmen zur Europa League.

Deutschland

Bild: "Die Eintracht kann Deutschlands Euro-Ehre nicht retten! Frankfurt verliert das Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Tottenham Hotspur nach großem Kampf 0:1, fliegt so nach dem Hinspiel raus und verpasst das dritte Euro-Halbfinale seit 2019. Damit steht nach dem Viertelfinal-Aus der Bayern und des BVB in der Champions League erstmals seit der Saison 2020/21 kein Bundesliga-Klub in einem europäischen Halbfinale!"

Frankfurter Rundschau: "Das wars, Eintracht Frankfurt verliert mit 0:1 gegen Tottenham Hotspur und ist im Viertelfinale der Europa League ausgeschieden. Die Leistung am heutigen Abend hat einfach nicht gereicht, um die Engländer zu schlagen und ins Halbfinale einzuziehen. Szene des Abends war der von Kaua Santos verursachte Foulelfmeter, der zum goldenen Treffer führte."

kicker: "Kaua Santos wird zum tragischen Helden: Durch eine 0:1-Niederlage im Viertelfinalrückspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur schied am Donnerstagabend mit Eintracht Frankfurt der letzte deutsche Vertreter in einem europäischen Wettbewerb aus."

RTL: "Die Adler sind aus ihrem Europa-Höhenflug abgestürzt. Und bei den Eintracht-Profis flossen die Tränen. Im strömenden Regen von Frankfurt ist das Team von Trainer Dino Toppmöller bitter aus seinem Lieblingswettbewerb gestolpert."

Spiegel: "Es ist das Ende einer für die Bundesliga ernüchternden Europacupwoche: Auch Eintracht Frankfurt ist nach einem 0:1 gegen Tottenham raus. Gegen Nervosität und Chancenarmut hilft auch die Zuversicht aller Experten nichts."

hr: "Eintracht Frankfurt zurück auf dem Boden der Tatsachen. Der Traum ist geplatzt. Eintracht Frankfurt fliegt gegen clevere Spurs aus der Europa League. Nun heißt es: schnellstmöglich aufrappeln für den Bundesliga-Endspurt."

Großbritannien

The Sun: "Für den Moment gerettet: Postecoglou lebt weiter, weil ein Solanke-Elfmeter den Spurs einen Halbfinal-Platz sichert. [...] Untypisch für diese Postecoglou-Mannschaft zeigte sie eine erwachsene und kontrollierte Leistung, sie verlangsamte das Spiel und ging wenig Risiko ein."

The Guardian: "Vielleicht hat Ange Postecoglou das Glück endlich auf seine Seite gezogen. Nachdem sich der Manager beschwert hat, die Fußball-Götter seien gegen ihn, reicht ein Elfmeter von Dominic Solanke nach Eingriff des VAR seiner Mannschaft zum Weiterkommen."

BBC: "Dominic Solanke's Elfmeter hält die Saison von Tottenham am Leben. [...] In Frankfurt verbringt die Mannschaft von Ange Postecoglou viel Zeit ohne den Ball und unter Druck."

The Mirror: "Selbst die größten Optimisten hätten nicht daran geglaubt, dass es Tottenham gelingen könnte. Doch als Ange Postecoglou versprach, man werde mit Zähnen und Krallen um den Halbfinaleinzug kämpfen, hat er unweigerlich die Wahrheit gesprochen."