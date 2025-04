Wie groß ist die Katerstimmung, Herr Kompany?

IMAGO/Silas Schueller/DeFodi Images

Vincent Kompany ist mit dem FC Bayern zurück im Liga-Alltag

Die großen Träume vom Champions-League-Finale im eigenen Stadion sind beim FC Bayern unter der Woche geplatzt. Am Samstag (15:30 Uhr) folgt mit dem Auswärtsspiel in Heidenheim nun ein harter Cut für den Rekordmeister, der zumindest noch das Minimal-Ziel erreichen will. Vor der Bundesliga-Spiel stellt sich Bayern-Trainer Vincent Kompany den Fragen der Presse.

+++ Wie groß ist die Katerstimmung beim FC Bayern? +++

Der bittere Abend in Mailand dürfte beim FC Bayern noch lange in Erinnerung bleiben. Denn obwohl die Kompany-Elf am Mittwoch im San Siro gegen Inter Mailand alles in die Waagschale warf und sich zahlreiche große Chancen erspielte, scheiterte man durch das 2:2 dennoch dramatisch im Viertelfinale der Königsklasse.

Viele Bayern-Stars wirkten danach niedergeschlagen. Harry Kane kämpfte mit den Tränen, die meisten Kollegen wirkten ähnlich enttäuscht. Wie ist die Stimmungslage an der Säbener Straße? Hat Kompany seine Spieler schon wieder aufgemuntert?

+++ Bleibt Thomas Müller auf der Abschiedstour gesetzt? +++

Nach seinem letzten Auftritt in der Champions League geht die Abschiedstour von Thomas Müller nun auch in der Bundesliga in die heiße Phase.

Doch welche Rolle wird er in den letzten fünf Partien erhalten? Bleibt Thomas Müller ein Kandidat für die Startelf oder baut Kompany seine Mannschaft erneut um?

+++ Hat Kompany Angst vor einer titellosen Saison? +++

In den nächsten Wochen steht für den FC Bayern viel auf dem Spiel. Bei sechs Punkten Vorsprung auf Bayer Leverkusen ist die Meisterschaft noch nicht sicher. Sollte der Rekordmeister einbrechen, droht sogar die zweite titellose Saison in Folge. Wie groß ist die Angst vor einem solchen Szenario? Und wie will Kompany die Spannung bei seinen Stars aufrecht halten?