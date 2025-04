Maguire wird zum Helden - Amorim schenkt die Liga ab

IMAGO/Paul Currie

Harry Maguire sorgte für die Wende in Manchester

Als ausgerechnet Harry Maguire das Wahnsinns-Comeback perfekt gemacht hatte, rasteten endgültig alle aus.

2:4 lag Manchester United in der Verlängerung des Rückspiels im Viertelfinale der Europa League gegen Olympique Lyon zurück, der Tiefpunkt einer ohnehin schon miserablen Saison drohte, doch es es kam ganz anders.

Nach einer der größten Aufholjagden der Klubgeschichte mit drei Toren ab der 114. Minute träumt der englische Rekordmeister weiter vom Titel.

Mit dem die kriselnden Red Devils nun die ganze Spielzeit retten wollen. "Wir wissen, dass wir unterperformt haben und die Kritik verdienen", sagte United-Teammanager Rúben Amorim nach dem dramatischen 5:4 n.V.: "Aber wir haben noch Zeit, etwas Besonderes aus dieser Saison zu machen."

Im Halbfinale trifft ManUnited nun auf Athletic Bilbao, das um ein Endspiel im eigenen Stadion kämpft. Amorim kündigte an, sich nun "voll und ganz auf die Europa League" zu konzentrieren, in der Premier League seine Stammkräfte weitgehend zu schonen und Nachwuchsspieler einzusetzen. "Die Fans müssen das verstehen", erklärte der Portugiese.

In der Liga ist das internationale Geschäft ohnehin bereits außer Reichweite. Sechs Spiele vor Saisonende liegt der Klub nur auf Rang 14. Die Europa League ist die letzte Gelegenheit, sich doch noch für einen Europapokal zu qualifizieren, es wäre sogar die Champions League.

Dass ausgerechnet Maguire zum Sieg einköpfte, passte ebenfalls zu diesem verrückten Abend in Manchester. Nach dem Treffer des oft so verspotteten Verteidigers (120.+1) gab es kein Halten mehr.

Zuvor hatten Bruno Fernandes (114./Foulelfmeter) und Kobbie Mainoo (120.) getroffen, nachdem sich Lyon nach 0:2 zunächst in die Verlängerung gerettet hatte und dort in Unterzahl mit 4:2 in Führung gegangen war.