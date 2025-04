Matthäus weiß: FC Bayern will Wirtz "unbedingt"

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Lothar Matthäus will einen Einblick in die Planungen des FC Bayern haben

Im Viertelfinale der Champions League erwies sich Inter Mailand am Mittwochabend letztlich als zu hohe Hürde für den FC Bayern, der sich nach Hin- und Rückspiel (1:2/2:2) knapp geschlagen geben musste. Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus findet dennoch sehr positive Worte für die Leistung der Münchner - sieht man von einem Manko ab. Außerdem offenbart Matthäus sein Wissen in der Causa Florian Wirtz.

Auch wenn über das Jahr gesehen, "einige Niederlagen dabei gewesen sind", habe sich der FC Bayern 2024/25 bislang durchaus "unterhaltsam", "attraktiv" und "dominant" präsentiert, gab Lothar Matthäus im Gespräch mit RTL zum Besten.

"Das einzige, was sich über das ganze Jahr hingezogen hat, in allen Wettbewerben, ist, dass man in der Chancenauswertung fast schon fahrlässig mit den Möglichkeiten umgegangen ist", bemängelt Matthäus. Dies sei letztlich auch gegen Inter der Fall gewesen und der Grund für das Aus in der Runde der letzten Acht.

"Es ist nicht die bessere Mannschaft weitergekommen, sondern die kompaktere, die sich weniger Fehler geleistet hat und die, die die Chancen besser ausgenützt hat und das war mein anderer Ex-Klub: Inter Mailand", so Matthäus, der unter anderem für den FC Bayern und die Nezazzurri aktiv war.

FC Bayern und Wirtz? Das Interesse ist klar

Auch wenn man sich gut verkauft habe, werde am Saisonende nur das "Minimum", die Meisterschaft für die Münchner zu Buche schlagen. "In den anderen Wettbewerben ist man eigentlich zu früh ausgeschieden", verweist Matthäus auf die hohen Erwartungen in München.

Damit 2025/26 vielleicht wieder der ganz große Coup herausspringt, soll der FC Bayern vor allem eine Verstärkung ganz besonders im Fokus haben: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen.

Wie der 21-Jährige plane und, ob er angesichts der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr überhaupt schon eine Veränderung wagen wird, wisse er nicht, führt Matthäus aus, ist sich über eine Sache jedoch völlig im Klaren: "Ich weiß aus einigen Gesprächen in München, dass Bayern München unbedingt Florian Wirtz verpflichten möchte."

Eine Aussage, die nicht wirklich überrascht, in ihrer Klarheit aber dennoch einen weiteren Schritt im anhaltenden Werben der Bayern um den DFB-Star darstellt.