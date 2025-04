Stürmt der BVB noch in die Champions League, Herr Kovac?

IMAGO/RHR-FOTO

Niko Kovac will mit dem BVB noch in die Champions League

Das große Wunder gegen den FC Barcelona ist ausgeblieben - und dennoch hat Borussia Dortmund am Dienstag in der Champions League reichlich Mut getankt. Gegen Borussia Mönchengladbach soll nun am Sonntag (17:30 Uhr) die Aufholjagd in der Bundesliga fortgesetzt werden. Zuvor beantwortet Trainer Niko Kovac wie üblich alle Fragen zum BVB.

sport.de begleitet den Auftritt des BVB-Trainers heute ab 14 Uhr im Live-Blog.

+++ BVB in der Bundesliga im Jägermodus +++

Noch fünf Spiele bleiben Borussia Dortmund, um in der Bundesliga auf die europäischen Plätze zu springen. Was vor einigen Wochen fast unmöglich schien, ist mittlerweile wieder ein realistisches Ziel: Nur drei Punkte trennen den BVB von Platz sechs, auf die Champions-League-Plätze beträgt der Rückstand sechs Zähler.

Weitere Patzer darf man sich im Endspurt aber nicht mehr leisten. Das Duell mit den Gladbachern, die einen Platz vor der Kovac-Elf rangieren, ist sogar besonders wichtig.

+++ Wie ist die Stimmung in Dortmund? +++

Selten dürfte die Gefühlslage nach einem europäischen Ausscheiden so gut gewesen sein wie aktuell beim BVB. Nach dem 0:4-Debakel im Hinspiel zeigten die Schwarzgelben im zweiten Spiel gegen den FC Barcelona (3:1) einen furiosen Auftritt. Eine solche Darbietung sollte bei den BVB-Stars für frisches Selbstvertrauen sorgen, sollte man meinen.

Wie hat Kovac seine Spieler in den letzten Tagen erlebt? Herrscht beim BVB neue Überzeugung oder doch auch etwas Wehmut?

+++ Wer braucht nach dem Barca-Kracher eine Pause +++

Klar ist aber auch, dass das intensive Spiel gegen Barcelona viel Kraft gekostet hat. Bis in die Schlussphase liefen die Borussen aufopferungsvoll an. Hinter manchem BVB-Star liegen inzwischen besonders intensive Wochen.

Muss Kovac gegen Gladbach nun rotieren oder will der Cheftrainer auf seine Formation aus der Königsklasse vertrauen?