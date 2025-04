Hummels-Rückkehr zum BVB "wäre ein smarter Move"

IMAGO/Giuseppe Maffia

Mats Hummels spielt noch bis Ende der Saison für die AS Rom

Vor wenigen Wochen hatte Mats Hummels angekündigt, seine aktive Karriere nach dieser Saison zu beenden. Zuletzt ploppten Gerüchte auf, dass der Innenverteidiger im Juni noch ein drittes und letztes Mal bei Borussia Dortmund anheuern könnte, um den BVB bei der Klub-Weltmeisterschaft zu unterstützen. Ein Gedankenspiel, das offenbar immer mehr Befürworter findet.

In einer Talkshow des Pay-TV-Senders "Sky" diskutierten jüngst unter anderem Ex-BVB-Kapitän Roman Weidenfeller und der ehemalige Dortmunder Stürmer Fredi Bobic über das Für und Wider eines letzten Hummels-Engagements bei den Schwarz-Gelben.

Weidenfeller erinnerte daran, warum die Personalie Mats Hummels überhaupt noch einmal diskutiert wird bei den Westfalen, die dem Routinier im vergangenen Jahr keinen neuen Vertrag mehr gegeben hatten: "Aufgrund der Verletzungsmisere haben wir aktuell den Bedarf bei Borussia Dortmund. Schlotterbeck ist erst einmal lange raus", so der 44-Jährige.

Stammspieler Nico Schlotterbeck hatte sich schwer am Knie verletzt, muss nach einer Meniskus-Operation noch mehrere Monate lang zuschauen. Danach keimte rund um Borussia Dortmund der Gedanke, Mats Hummels noch einmal kurzfristig für die Klub-Weltmeisterschaft zu verpflichten, die am 14. Juni in den USA beginnen wird.

BVB bei der Klub-WM unter andere gegen Fluminense gefordert

Ex-Borusse Fredi Bobic, der nach seiner aktiven Laufbahn unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Hertha BSC als Funktionär verantwortlich war, hat Gefallen an dieser Idee gefunden: "Als ich das gehört habe, hab ich mir gedacht: Das wäre eigentlich ein smarter Move! So ein Abschied noch einmal in den letzten Spielen, die du in deiner Karriere machst, nochmal für den BVB über einen begrenzten Zeitraum, hätte schon etwas Romantisches. Ich würde es gerne sehen."

Borussia Dortmund bekommt es bei der Klub-WM in der Gruppenphase mit Fluminense Rio de Janeiro aus Brasilien, Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD aus Südkorea zu tun. Bobic und Weidenfeller trauen Mats Hummels, der seinen auslaufenden Vertrag in Italien bei der AS Rom nicht mehr verlängern wird, durchaus zu, zumindest in diesen Spielen noch eine echte sportliche Hilfe sein zu können.

TV-Legende Marcel Reif warf bei "Sky" allerdings ein: "Mit seiner Erfahrung und seinem Standing kann das nicht schaden. Außer, er ist sportlich nicht mehr in der Lage, auf dem Niveau Fußball zu spielen. Dann ist es eher kontraproduktiv."