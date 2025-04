BVB-Star gesteht: "Es würde extrem wehtun"

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Pascal Groß (r.) spielte am Dienstag noch mit dem BVB gegen Barca

Nach derzeitigem Stand droht Borussia Dortmund erstmals seit 2009/2010 wieder eine Saison ohne eine Teilnahme im Europapokal. Um dieses düstere Szenario noch abzuwenden, muss der BVB seine Aufholjagd in der Bundesliga-Tabelle unbedingt fortsetzen.

Nach den jüngsten Siegen gegen die direkten Konkurrenten Mainz 05 (3:1) und SC Freiburg (4:1) sowie dem Punktgewinn beim FC Bayern (2:2) hat sich Borussia Dortmund in der Tabelle vom desolaten elften Rang immerhin schon wieder auf den achten Platz verbessert.

Gelingt am kommenden Sonntagabend gegen den Tabellennachbarn Borussia Mönchengladbach der 13. Saisonsieg (Anstoß 17:30 Uhr), wird im Tableau weiter nach oben geklettert.

BVB-Mittelfeldspieler Pascal Groß betonte nun im Gespräch mit Vereinsmedien, dass das Verpassen des internationalen Geschäfts "extrem wehtun würde". Insgeheim schielt er mit seinen Schwarz-Gelben sogar noch auf die Champions League, deren Qualifikation vor dem 30. Bundesliga-Spieltag noch vier Tabellenplätze und sechs Punkte entfernt liegt.

Groß will mit dem BVB noch Vierter werden

"Deswegen müssen wir jetzt an den letzten fünf Spieltagen alles was in unserer Macht steht probieren, dass wir so weit nach oben kommen wie möglich. Wir haben in dieser Saison leider zu viel verpasst. Aber in den letzten fünf Spielen sollten wir jetzt positiv sein, von Spiel zu Spiel denken und. Sonntag sollten wir angehen wie ein Finale", so der 33-Jährige, der sich in seinem ersten Dortmund-Jahr gleich als Stammspieler etabliert hatte.

In der laufenden Saison bestritt der gebürtige Mannheimer wettbewerbsübergreifend 42 Spiele für den BVB, traf dabei einmal in der Champions League.

Genau dahin soll es nach dem Ausscheiden gegen den FC Barcelona wieder hingehen, in die Königsklasse. "Die Saison ist verrückt. Wir haben eigentlich schon fast zu viel verloren, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wenn man auf die Tabelle guckt sieht man, dass noch alles möglich ist. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Es sind fünf Endspiele und am Sonntag geht es gegen einen direkten Konkurrenten los", träumt der deutsche Nationalspieler noch vom Erreichen des vierten Tabellenplatzes.