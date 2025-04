Alonso lässt Zukunft in Leverkusen weiter offen

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Xabi Alonso ist Cheftrainer bei Bayer Leverkusen

Trainer Xabi Alonso hat seine Zukunft beim Double-Gewinner Bayer Leverkusen offengelassen. Am Karfreitag vermied der Spanier erneut ein Bekenntnis zu den Rheinländern über den Sommer hinaus.

"Es ist kein guter Moment, um über die Zukunft zu sprechen. Wir sind in einem sehr wichtigen Moment in dieser Saison", sagte Alonso, dessen Vertrag in Leverkusen bis 2026 läuft.

Der 43-Jährige wird seit Wochen mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht, Trainer Carlo Ancelotti steht bei den Königlichen nach dem Scheitern im Champions-League-Viertelfinale vor dem Aus. Alonso hatte von 2009 bis 2014 für die Madrilenen gespielt. Er wolle nicht "über Spekulationen und Gerüchte sprechen", sagte Alonso. Er verstehe Fußball und weiß, "dass das passiert. Aber es ist wichtiger für mich, was jetzt ist."

Vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli am Ostersonntag (19:30 Uhr/DAZN) versuchte Alonso den Fokus auf das Sportliche zu legen.

"Es wird ein interessantes Spiel, ein harter Gegner", sagte Alonso. Die Werkself besitzt angesichts von sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayern München nur noch eine Minimalchance auf den Titel. "Wir sehen im Fußball viele große Überraschungen", sagte der Baske: "Alles kann passieren."