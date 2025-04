BVB-Abschied? Tendenz bei Guirassy enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Verlässt Serhou Guirassy den BVB?

Bei seinem Wechsel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund soll sich Serhou Guirassy eine Ausstiegsklausel zugesichert haben. Aktuell scheint es aber nicht so, als würde der BVB-Stürmer von dieser Gebrauch machen wollen.

Wie die "Bild" berichtet, plant Serhou Guirassy einen Verbleib bei Borussia Dortmund, er hege derzeit "keinerlei Wechselgedanken".

Demnach hat der Angreifer den BVB-Bossen um Sport-Geschäftsführer Lars Ricken bereits signalisiert, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt und das volle Vertrauen spürt.

Guirassys Vertrag bei Borussia Dortmund ist noch bis Sommer 2028 datiert. Die "Sport Bild" hatte allerdings am Mittwoch enthüllt, dass der 29-Jährige eine Ausstiegsklausel besitzt.

Demnach gibt es "rund ein halbes Dutzend Vereine", die im Arbeitspapier hinterlegt sind, zu denen der Torjäger für eine fixe Ablösesumme von "knapp über 70 Millionen Euro" wechseln kann. Zu den möglichen Abnehmern sollen Real Madrid und der FC Chelsea gehören.

"Sky" bestätigte die Spekulationen, siedelte die Summe allerdings eher im weiteren und etwas ausgedehnten Bereich von 60 bis 75 Millionen an. Die genaue Höhe sei unklar, so der Pay-TV-Sender und hänge von verschiedenen Faktoren ab. Genannt wurden diese nicht.

Guirassy-Abgang vom BVB nicht gänzlich ausgeschlossen?

Spätestens mit seiner herausragenden Leistung am vergangenen Dienstag gegen den FC Barcelona hatte sich Serhou Guirassy in den Fokus der europäischen Top-Klubs gespielt. Er erzielte beim 3:1-Sieg der Schwarz-Gelben gegen Barca alle drei BVB-Tore, davon jeweils eines mit dem rechten und dem linken Fuß sowie eins per Kopf.

Gänzlich ausgeschlossen ist ein Abschied vom BVB im Sommer "Bild" zufolge aber nicht. Sollten Guirassys Ambitionen die der Dortmunder übersteigen, so das Boulevardblatt, könnte der Guineer ins Grübeln kommen. Sollten sich die Schwarz-Gelben aber für das internationale Geschäft qualifizieren, kann man beim Revierklub wohl sicher mit Guirassy planen.