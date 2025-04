Rekordtransfer geplant: Pep scharf auf Flick-Star

IMAGO/Conor Molloy

Bedienen sich Pep und ManCity beim FC Barcelona?

Star-Trainer Pep Guardiola und der schon jetzt entthronte englische Meister Manchester City haben Gerüchten zufolge eine Absage von Bayer Leverkusens Florian Wirtz erhalten, beim FC Barcelona aber angeblich eine Alternative gefunden. Ein Rekord-Angebot soll schon vorbereitet werden.

Pep Guardiola und Manchester City planen angeblich einen Großangriff auf dem Transfermarkt. Adressat soll unter anderem der FC Barcelona sein, wo derzeit der Spieler kickt, der die Lücke füllen soll, die Kevin De Bruyne bei den Engländern hinterlassen wird. Die Rede ist von Mittelfeldspieler Pedri.

Das spanische Portal "fichajes.net" behauptet, dass sich ManCity für einen Pedri-Transfer außerordentlich weit aus dem Fenster lehnen will. Ein Angebot in Höhe von sage und schreibe 200 Millionen Euro wird demnach schon vorbereitet. Es wäre die höchste Ablöse, die der englische Spitzenklub je für einen Spieler gezahlt hat. Aktueller Rekordtransfer ist noch Jack Grealish, für den man im Sommer 2021 knapp 120 Millionen Euro zahlte.

ManCity kassiert Absage von Florian Wirtz

Mit Pedri sollen Pep Guardiola und Co. nun eine Alternative für Florian Wirtz gefunden haben. Das deutsche Ausnahmetalent stand dem Vernehmen nach auf Platz eins der himmelblauen Wunschliste, soll dem Premier-League-Klub aber eine Absage erteilt haben. Stand heute spricht viel dafür, dass Wirtz seine Karriere entweder bei Bayer Leverkusen oder aber dem FC Bayern fortsetzt.

Ob eine Offerte in Höhe von 200 Millionen Euro ausreichen würde, um Barca von einem Pedri-Transfer zu überzeugen, ist nicht klar. Auf der einen Seite werden die Katalanen ihr Eigengewächs, das vertraglich noch bis 2030 an den Klub gebunden ist, keinesfalls abgeben wollen. Auf der anderen Seite muss Barca aber auch stets auf seine Finanzen achten. Eine Spritze in dieser Größenordnung würde dahingehend einige Probleme lösen.