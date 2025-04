Hintergründe zu Hoeneß' Wirtz-Geheimtreffen durchgesickert

IMAGO/Laci Perenyi

Zieht es Florian Wirtz von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Am Rande des Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen soll es zu einem Geheimtreffen zwischen Uli Hoeneß und der Seite von Florian Wirtz gekommen sein. Nun wurden dazu weitere Hintergründe aufgedeckt.

Am Mittwoch hatte die "Sport Bild" von dem Geheimtreffen Anfang März berichtet. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, habe sich mit Wirtz-Vater und -Berater Hans-Joachim Wirtz getroffen und sich über einen möglichen Transfer im Sommer unterhalten.

Obwohl Hoeneß danach immer wieder öffentlich über Florian Wirtz sprach, erwähnte er das Geheimtreffen nicht.

"Es ist sehr, sehr lustig. Denn am Sonntag saß er noch bei 'Blickpunkt Sport' und hat von Hokus Pokus gesprochen", sagte "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider".

Der Reporter erinnerte in dem Zusammenhang an ein bekanntes Treffen zwischen Hoeneß und der Wirtz-Seite aus der Vergangenheit, bei dem es um Marketing-Aktivitäten gegangen war.

Auch Chefreporter Tobias Altschäffl merkte an: "Da gab es ein erneutes Geheimtreffen. Es soll nicht um Marketing gegangen sein. Er hat dieses Treffen verschwiegen. Natürlich zuckt man bisschen zusammen. Wir haben Hoeneß angefragt, er wollte sich nicht dazu äußern, hat nicht reagiert, was für uns grundsätzlich ein besseres Zeichen ist, wie wenn er sich meldet."

Wirtz-Deal für den FC Bayern "selbstverständlich" machbar?

Erst am vergangenen Wochenende hatte Hoeneß noch über Wirtz und in dem Zusammenhang vom Festgeldkonto des FC Bayern gesprochen.

"Es ist nicht so wie früher, dass wir 100, 150 Millionen Euro auf dem Festgeldkonto haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass der FC Bayern nicht ein total gesunder Verein ist, der, wenn er wollte, selbstverständlich so einen Transfer machen könnte", stellte er in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport" klar.

Falk entgegnete im "Bayern Insider": "Früher hat sich Hoeneß über die Konkurrenz lustig gemacht und gesagt: Bei der Bank gibt es zwei Eingänge. Bundesliga-Klubs nehmen bei der Bank dein Eingang links in die Kreditabteilung - der FC Bayern geht rechts zum Festgeldkonto. Wenn Hoeneß Fan von Wirtz ist, scheitert es nicht an eine paar Millionen - auch nicht an 150!"