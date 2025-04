Bericht: Top-Klub ist heiß auf Bayer-Kapitän Xhaka

IMAGO/UWE KRAFT

Granit Xhaka wird in der Türkei heiß gehandelt

Granit Xhaka ist auch in der laufenden Saison das Herzstück im Mittelfeld von Bayer Leverkusen. Er bringt es schon wieder auf 44 Pflichtspiel-Einsätze in der laufenden Spielzeit. Nun soll der türkische Rekordmeister Galatasaray an den 32-Jährigen herangetreten sein.

Zwar steht Granit Xhaka noch bis Sommer 2028 bei Bayer Leverkusen unter Vertrag, dennoch brodelt die Gerüchteküche rund um den Kapitän des amtierenden deutschen Meisters derzeit ziemlich heiß.

Der türkische Rekordmeister Galatasaray soll den Mittelfeldspieler ins Visier genommen haben. Wie es in einem "Sky"-Bericht heißt, soll sich der türkische Rekordmeister aus Istanbul "intensiv" mit einer Verpflichtung des Leverkusener Führungsspielers befassen, der im Spielsystem von Erfolgstrainer Xabi Alonso bei den Rheinländern absolut unumstritten ist.

Laut dem TV-Sender soll ein erster Austausch zwischen Galatasaray und der Spielerseite bereits stattgefunden haben, dabei soll auch ein Vermittler involviert gewesen sein, der die Gespräche in Istanbul vor Ort mit Gala-Vertretern geführt haben soll.

Xhaka auch in Saudi-Arabien gehandelt

Bayer Leverkusen soll derzeit allerdings überhaupt kein Interesse an einem Verkauf seines Spielführers haben. Weder in die türkische SüperLig, noch in die saudische Pro League, aus der es ebenfalls Interessenten an Xhaka geben soll.

Grundsätzlich fühlt sich der Schweizer Nationalspieler bei Bayer Leverkusen zwar sehr wohl, genießt er sowohl auf als auch abseits des Platzes doch aller höchste Wertschätzung. Allerdings könnte es bei dem gebürtigen Baseler wohl ein Umdenken geben, sollten Cheftrainer Xabi Alonso und Starspieler Florian Wirtz der Werkself im Sommer tatsächlich den Rücken zukehren.

Alonso wurde zuletzt als möglicher Ancelotti-Nachfolger bei Real Madrid gehandelt, Wirtz bereits seit längerem mit einem XXL-Transfer zu Real Madrid, ManCity oder dem FC Bayern in Verbindung gebracht.