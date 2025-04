Barca feiert irren Last-Minute-Sieg

IMAGO/Jose Breton

Raphinha traf in der 90+8. Minute vom Elfmeterpunkt

Der FC Barcelona hat auf dem Weg zur spanischen Fußballmeisterschaft einen wichtigen Comebacksieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich mit 4:3 (1:1) gegen Celta Vigo durch und machte dabei ein zwischenzeitliches 1:3 wett.

Allerdings sorgen sich die Katalanen um Torjäger Robert Lewandowski, der in der 78. Minute verletzt ausgewechselt wurde.

In der Nachspielzeit verwandelte der Brasilianer Raphinha (90.+8) einen Foulelfmeter zum umjubelten Sieg, mit dem Barcelona sein Polster an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sieben Zähler ausbaute. Vier Tage nach dem Kraftakt im Viertelfinale der Champions League bei Borussia Dortmund (1:3) musste Barcelona erneut viel investieren. Zwar ging der Favorit durch Ferran Torres (12.) in Führung, doch der frühere Leverkusener Borja Iglesias (15., 52., 62.) traf in der Folge dreimal für Vigo.

Doch dann drehte Barcelona auf: Der ehemalige Leipziger Dani Olmo (64.) und Raphinha (68.) sorgten für den Ausgleich, ehe es in der Schlussphase dramatisch wurde und der Favorit das bessere Ende für sich hatte.

Verfolger Real Madrid ist erst am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) gegen Athletic Bilbao im Einsatz und kann wieder verkürzen.