Hamann beklagt zu viele Einzelaktionen beim FC Bayern

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Hamann sieht Nachholbedarf beim FC Bayern

Welche Note sich der FC Bayern für die Saison 2024/25 verdient, ist schwer zu sagen. Auf der einen Seite werden die Münchner wahrscheinlich Meister, auf der anderen enttäuschten sie im Pokal und flogen in der Champions League (zu) früh raus. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann findet, dass Vincent Kompany daher im nächsten Jahr einiges ändern muss.

Geht es nach Hamann, so steht Vincent Kompany beim FC Bayern in der kommenden Saison vor der ganz schweren Aufgabe, für noch mehr spielerische Harmonie auf dem Platz zu sorgen.

"Was den Bayern die ganze Saison über abgeht, ist der fehlende Spielfluss. Sie leben oft von Einzelaktionen. Da müssen sie sich für die nächste Saison verbessern - mit dem Ball bessere Lösungen finden, mehr Spielfluss kreieren und nicht so sehr von Einzelaktionen abhängig zu sein", legte der Ex-Nationalspieler am Samstag im "Sky"-Studio den Finger in die Münchner Wunde.

Hamann beklagt naives Abwehrverhalten des FC Bayern

Das Champions-League-Aus unter der Woche gegen Inter Mailand hatte laut Hamann allerdings andere Gründe. Dort war es seiner Meinung nach vor allem das zweite Gegentor in der Allianz Arena, das dem Rekordmeister das Genick brach.

"Es ist unheimlich bitter. Es war nicht viel zwischen den beiden Mannschaften. Das zweite Tor in München war dann wahrscheinlich eins zu viel - da haben sie sich naiv verhalten, das hätte nicht passieren dürfen. Mit einem 1:1 im Rücken wäre es vermutlich ein anderes Spiel in Mailand geworden", urteilte der "Sky"-Experte.

Für den FC Bayern komme es jetzt drauf an, diese Enttäuschung schnell zu verarbeiten und abzuhaken. "Der Trainer hat es gesagt: Die Vergangenheit kann man nicht ändern - jetzt müssen sie nach vorne schauen", stimmte Hamann Kompany in dessen Beurteilung der Lage nach dem Ausscheiden in der Königklasse zu.