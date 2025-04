Nürnberg feiert direkten Wiederaufstieg

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Jubel in Nürnberg: Der Club ist wieder erstklassig

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg sind nach nur einem Jahr in der Zweitklassigkeit zurück in der Bundesliga. Durch das 0:4 (0:0) des SV Meppen im Duell mit Union Berlin ist Nürnberg bereits fünf Spieltage vor Saisonende nicht mehr von einem der ersten drei Plätze der 2. Bundesliga zu verdrängen.

Der Club führt die Tabelle derzeit mit 53 Punkten an, Meppen steht als Vierter bei 40 Zählern, kann aber nun nur noch maximal zwölf holen. In der kommenden Saison sind in der Bundesliga 14 statt zwölf Teams am Start. Es gibt nur einen Absteiger und drei Aufsteiger.

Neben Nürnberg hat Union (50 Punkte) sehr gute Chancen, direkt in die Bundesliga durchzumarschieren. Die Berlinerinnen waren erst in die 2. Liga aufgestiegen. Spannung birgt das Duell um den dritten Platz, bei dem aktuell der Hamburger SV aufgrund der besseren Tordifferenz vor Meppen liegt und am 22. Spieltag noch im Einsatz ist.