Lewandowski: So packt der BVB die Champions League

IMAGO/Ricardo Larreina

Robert Lewandowski schwärmte von BVB-Trainer Niko Kovac

Nach den Begegnungen in der Champions League äußerte sich Robert Lewandowski zur Trainersituation bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. Außerdem ordnete der Superstar des FC Barcelona die Chancen des BVB auf das Erreichen des internationalen Geschäfts ein.

In Niko Kovac sieht Robert Lewandowski den richtigen Trainer für Borussia Dortmund.

"Niko hat viel Erfahrung und arbeitet sehr akribisch. Ich glaube, dass er die Mannschaft nach vorne bringen kann", sagte er der "Bild am Sonntag" und bemerkte: "Beim Spiel gegen uns und auch zuvor beim 2:2 in München war erkennbar, dass Dortmund in letzter Zeit unter ihm schon einen wichtigen Schritt gemacht hat. Meiner Meinung nach passt er sehr gut zum BVB."

Die Dortmunder hatten den Katalanen unter der Woche im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League beim 3:1 die erste Niederlage nach 24 Pflichtspielen zugefügt, verabschiedeten sich nach dem 0:4 im Hinspiel aber aus dem Wettbewerb - womöglich für längere Zeit. Vor dem 30. Spieltag trennten den BVB sechs Punkte von einem Champions-League-Platz.

Lewandowski traut dem BVB die Champions-League-Quali zu

Lewandowski hält es allerdings nicht für ausgeschlossen, dass sich der BVB erneut für de Königsklasse qualifiziert. "Für Dortmund wäre es wichtig, weiterhin die Champions League zu haben. Sie müssen bis zum Ende fest daran glauben. Wenn sie weiter so auftreten wie gegen uns und die verbleibenden fünf Spiele gewinnen, dann ist die Champions League drin", hob der Angreifer hervor.

Sein Herz schlage "weiter für Dortmund. Ich schaue mir die Spiele weiterhin sehr genau an."

Lewandowski lief von 2010 bis 2014 für Borussia Dortmund auf. In 187 Pflichtspielen für die Schwarz-Gelben erzielte er 103 Treffer und bereitete 42 weitere Tore vor.

Nach vier Jahren wechselte der Goalgetter zum FC Bayern. Von dort aus zog es ihn im Sommer 2022 zum FC Barcelona.