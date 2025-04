Neue Torwart-Gerüchte beim FC Bayern

IMAGO/Felipe Mondino / SOPA Images

Joan García soll beim FC Bayern auf dem Zettel stehen

Um das Erbe von Manuel Neuer anzutreten, hat der FC Bayern im Winter Jonas Urbig vom 1. FC Köln verpflichtet. Doch offenbar schauen sich die Münchner bereits nach einer Alternative um.

Wie die spanische "Sport" berichtet, steht Joan García von Espanyol Barcelona beim FC Bayern auf dem Zettel.

Demnach beobachten Scouts des deutschen Rekordmeisters den 23 Jahre alten Spanier ganz genau.

In dem Bericht heißt es weiter, dass der 21-jährige Jonas Urbig noch nicht so weit sei, in die Fußstapfen von Platzhirsch Manuel Neuer zu treten.

Doch im Poker um García droht dem FC Bayern große Konkurrenz. Auch Real Madrid, dem FC Barcelona und Atlético Madrid sowie Manchester United und Manchester City wird Interesse an dem Keeper nachgesagt.

Garcías Vertrag bei Espanyol ist noch langfristig bis 2028 datiert. Die Spanier rechnen aber wohl mit einem Abgang im Sommer und hoffen auf ein Wettbieten. Für 25 Millionen Euro kann der Schlussmann den Klub angeblich verlassen.

Eine Tendenz, wohin es García ziehen könnte, gibt es noch nicht. Für den Shootingstar sei nur wichtig, dass er bei seinem neuen Arbeitgeber die klare Nummer eins ist.

García wurde zuletzt auch mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Wie plant der FC Bayern im Tor?

Der 23-Jährige gilt in La Liga als einer der größten Hoffnungsträger, wenn es darum geht, sich in den kommenden Jahren in der so erfolgreichen A-Nationalmannschaft durchzusetzen.

García ist zweifacher U21-Nationalspieler Spaniens, seit der U17 spielt er in den U-Mannschaften des Landes.

Sportdirektor Christoph Freund gab zuletzt einen Einblick, wie der FC Bayern in Zukunft im Tor plant.

Kommuniziert wurde bereits, dass Urbig und Neuer in der kommenden Saison beide zum Einsatz kommen. Der 39-Jährige, der noch bis 2026 gebunden ist, wird dabei wohl die Nummer eins bleiben, der Youngster aber ebenfalls Spiele bekommen. Dies sei "ganz klar" mit dem Duo besprochen, bestätigte Freund bei "Sky90".

Mit Alexander Nübel, der noch bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen ist, steht zudem ein weiterer Kandidat für das Neuer-Erbe im Kader des FC Bayern.