Hiobsbotschaft für Hansi Flick und Barca

IMAGO/S. Ros

Rückschlag für Flick und den FC Barcelona

Hansi Flick und der FC Barcelona müssen den dramatischen 4:3-Sieg am Samstag in der Liga gegen Celta Vigo teuer bezahlen. Top-Torjäger Robert Lewandowski zog sich in der Partie eine Oberschenkelverletzung zu und wird vorerst ausfallen. Zwei ganz entscheidende Spiele wird der Stürmer wohl auf jeden Fall verpassen.

Alarmstufe Rot beim FC Barcelona! Der spanische Spitzenklub muss in den kommenden Spielen ohne Top-Torjäger Robert Lewandowski auskommen. Der polnische Superstar verletzte sich am Samstag am Oberschenkel und musste in der 78. Minute vorzeitig ausgewechselt werden.

Die genaue Diagnose ist zwar noch nicht bekannt. Auch zur Ausfallzeit hat sich Barca noch nicht geäußert. Laut "Mundo Deportivo" fürchten die Katalanen allerdings, dass ihre Nummer neun zwei bis drei Wochen fehlen könnte.

Pokalfinale und CL-Halbfinale ohne Lewandowski?

Sollte sich dies bei den Untersuchungen am Sonntag bestätigen, wäre dies ein herber Schlag für Barca und Trainer Hansi Flick, für die schon in den nächsten Tagen einige ganz entscheidende Spiele auf dem Programm stehen.

Bereits am 26. April spielen die Katalanen im spanischen Pokalfinale um den ersten großen Titel der Saison. Gegner ist kein Geringerer als Real Madrid. Nur vier Tage später steht das erste Champions-League-Halbfinale gegen Inter Mailand an. Laut "Mundo Deportivo"-Angaben könnte Lewy nicht nur diese beiden Spiele verpassen, sondern zusätzlich auch noch das Rückspiel gegen die Italiener.

Lewandowski spielt beste Saison im Barca-Trikot

Eine Rückkehr Lewandowskis, so spekuliert das Blatt, könnte erst im Liga-Clásico gegen die Königlichen am 11. Mai erfolgen.

Dem FC Barcelona droht damit ausgerechnet in der ganz heißen Phase der Saison der Worst Case. Der 36-jährige Lewandowski hat die Uhr in diesem Jahr einmal mehr zurückgedreht und spielt seine wohl beste Saison im Barca-Trikot. In 47 Pflichtspielen gelangen dem Polen sage und schreibe 40 Tore.