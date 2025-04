Nie wieder für Nürnberg: Saisonaus für Jens Castrop

IMAGO/Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Jens Castrop wurde vom Feld getragen

U21-Nationalspieler Jens Castrop steht dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung.

Der Mittelfeldspieler, der im Sommer in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, erlitt am Samstag im Heimspiel der Franken gegen den SC Paderborn (2:3) eine Außenbandteilruptur im rechten Knie. Das teilte der Verein am Sonntag mit.

Castrop war in der Partie gegen Paderborn nach einem Zweikampf in der 17. Minute liegen geblieben und hatte sich unter Schmerzen das rechte Knie gehalten. Der 21-Jährige wurde auf einer Trage vom Feld gebracht.

Zur genauen Ausfallzeit machten die Nürnberger keine Angaben. Wann Castrop nach seinem Wechsel ins Training der Gladbacher einsteigen kann, ist offen. Die Borussen hatten den Transfer Anfang Februar verkündet. Auch eine Teilnahme Castrops an der U21-EM im Sommer (11. bis 28. Juni) scheint fraglich.