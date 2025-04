Undav atmet auf: "Gefühlt alles meine Schuld"

IMAGO/SID/IMAGO/Julia Rahn

VfB-Stürmer Deniz Undav (Mitte) beendete seine Durststrecke

Deniz Undav war erleichtert. Nach seinem erlösenden Treffer beim Acht-Tore-Wahnsinn bei Union Berlin ließ der Nationalstürmer des VfB Stuttgart die vergangenen Wochen noch einmal Revue passieren.

"Es war ja gefühlt alles meine Schuld. Jede Niederlage war meine Schuld. Wie Nick (Woltemade/d. Red) damals gesagt hat: Ich war der Schutzschild. Ich kann damit umgehen. Solange die Mannschaft nichts abbekommt, ist mir das relativ egal. Ich bin froh, dass ich heute ein Tor und eine Vorlage gemacht habe", sagte Undav nach dem wilden 4:4 (4:4).

Durch seinen Anschlusstreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 in der 23. Minute, sein achtes Saisontor, war der 28-Jährige erstmals seit dem 18. Januar wieder in der Liga erfolgreich. Zudem bereitete Undav das 4:3 durch Chris Führich (45.+1) vor.

Nach dem Remis stehen die Stuttgarter, die nur eines der vergangenen neun Bundesliga-Duelle gewannen, vier Spieltage vor Schluss sechs Punkte hinter einem Europapokalrang.

Zuletzt hatte Undav seinen Stammplatz in der Offensive an Nick Woltemade verloren, der in Berlin nach einer Gelb-Roten Karte in der Vorwoche gesperrt fehlte. Die Kritik an seiner Person, die zuletzt lauter geworden war, könne er jedoch gut ausblenden.

"Mich interessiert es nicht so viel. Es wird viel gesagt, wie ich laufe, obwohl ich letztes Jahr genauso war - wo ich anscheinend gut war", sagte Undav.