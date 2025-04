Kein Sieger zwischen Augsburg und Frankfurt

IMAGO/HMB Media/Claus

Trapp präsentierte sich stark

Eintracht Frankfurt hat seinen Europapokal-Kater mit in die Bundesliga genommen.

Kevin Trapp drehte den Ball nach dem Abpfiff gedankenversunken in seinen Händen. Erstmals seit Anfang März hatte der Torhüter wieder spielen dürfen, er rettete in der letzten Minute auch noch sehenswert - und doch war das 0:0 für Eintracht Frankfurt beim FC Augsburg am Ostersonntag zu wenig. Ein Sieg hätte drei Tage nach dem Europa-League-Aus einen vorentscheidenden Schritt Richtung Champions League bedeutet.

"Wir müssen uns vorwerfen, das Spiel trotz riesiger Chancen nicht gewonnen zu haben", sagte Ansgar Knauff, der selbst das Siegtor auf dem Fuß gehabt hatte, bei "DAZN": "So sind das definitiv zwei Punkte zu wenig."

Die Eintracht versäumte es, den Vorsprung auf den fünften Tabellenrang auf sechs Punkte auszubauen. Am Samstag kommt es gegen den Tabellennachbarn RB Leipzig nun zum direkten Duell um die Königsklassen-Plätze.

Der FCA seinerseits verpasste den Anschluss an die internationalen Ränge, der Rückstand auf Platz sechs beträgt vier Zähler. "Wir wollten fast zu sehr nach vorne stürmen", sagte der überragende Torhüter Finn Dahmen.

Die Eintracht fand nur schleppend ins Spiel. Die Offensive, in der Michy Batshuayi den verletzten Mario Götze ersetzte, kam gegen gewohnt disziplinierte Augsburger kaum zur Geltung.

In einer insgesamt ereignisarmen ersten Halbzeit verzeichnete die Eintracht keinen einzigen Torschuss. Während es der SGE-Offensive ohne Götze merklich an Kreativität mangelte, erarbeitete sich der FCA zumindest Halbchancen. Samuel Essende (19.) kam einem Treffer noch am nächsten.

Frankfurt verpasst Führung

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller reagierte und brachte zur zweiten Halbzeit die schnellen Knauff und Jean-Mattéo Bahoya für den schwachen Batshuayi und Farès Chaibi. Die erste gute Chance hatten dennoch wieder die Augsburger: Alexis Claude-Maurice (46.) schloss nach einem Fehler von Robin Koch jedoch zu hoch ab.

Doch Frankfurt schien nun etwas wacher. Nachdem Knauff (50.) den ersten Abschluss Richtung FCA-Tor gestolpert hatte, fehlten kurz darauf nur Zentimeter zur Führung. Ein Klärungsversuch der Augsburger prallte von Rasmus Kristensen (54.) jedoch nur an den Pfosten.

Die Partie war nun offener und deutlich abwechslungsreicher. Für den FCA traf der eingewechselte Mergim Berisha (67.) nach einem gut ausgespielten Konter ebenfalls nur Aluminium. Auf der Gegenseite klärten Cédric Zesiger (69.) und Dimitrios Giannoulis (74.) zweimal in höchster Not - auch Dahmen musste noch mehrfach retten.