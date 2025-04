FC Bayern kassiert Transfer-Absage

IMAGO/VIRGINIE LEFOUR

Konstantinos Karetsas wechselt nicht zum FC Bayern

Der FC Bayern soll ein Auge auf das griechische Juwel Konstantinos Karetsas von KRC Genk geworfen haben. Doch die Münchner haben nun eine Transfer-Absage kassiert.

Laut der belgischen Zeitung "Het Laatste Nieuws" befindet sich Konstantinos Karetsas im Visier von Vincent Kompany. Auch die "Sport Bild" berichtet, dass der Trainer des FC Bayern den 17 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler interessant findet.

Doch zu einem Wechsel zum FC Bayern wird es vorerst nicht kommen.

Im Interview mit "Het Laatste Nieuws" erteilte Karetsas potenziellen Interessenten nun eine Absage.

"Ich habe noch nicht vor, hier wegzugehen", stellte der griechische Nationalspieler klar und führte weiter aus: "Ich sehe mich auf jeden Fall auch in der nächsten Saison in Genk – es sei denn, es läuft etwas schief zwischen dem Verein und mir, aber das Verhältnis war immer gut. Das wird auch so bleiben."

Mit Topklubs wie dem FC Bayern in Verbindung gebracht zu werden, sei für Karetsas allerdings "schön". "Es hat keinen Sinn, sich darüber zu beschweren. Man muss immer ruhig bleiben", merkte der Teenager an.

Neben dem FC Bayern wird auch dem FC Chelsea aus der Premier League sowie den beiden italienischen Vereinen Atalanta Bergamo und Inter Mailand Interesse nachgesagt.

Karetsas gibt Debüt für Griechenland

Trotz seiner erst 17 Jahre kommt Konstantinos Karetsas bei KRC Genk in dieser Saison regelmäßig zum Einsatz. Nach 33 Pflichtspielen stehen drei Tore und vier Vorlagen zu Buche. Von Beginn an stand das Talent 19 Mal auf dem Platz.

In der Jugend war Karetsas noch für die belgischen U-Nationalmannschaften aufgelaufen. Im März wechselte der Offensivspieler allerdings den Verband und gab sein Debüt für die griechische A-Nationalmannschaft.

Bereits in seinem zweiten Länderspiel trug sich Karetsas beim 3:0-Sieg gegen Schottland in den Playoffs der Nations League in die Torschützenliste ein.