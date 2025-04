KSC hält Anschluss nach oben

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jan Prihoda

Erfolg für den Karlsruher SC

Der Karlsruher SC hat in der 2. Fußball-Bundesliga den Anschluss zu den Aufstiegsrängen gewahrt. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewann der KSC sein Heimspiel mit 1:0 (0:0) und hegt mit 44 Punkten zumindest noch leise Hoffnungen, in den verbliebenen Spielen an Relegationsplatz drei heranzurücken.

Nach einer müden ersten Halbzeit erlöste Marvin Wanitzek sein Team mit dem Führungstor aus dem Nichts (75.). Fürth, das bei 35 Zählern auf Tabellenplatz 14 liegt, wartet damit seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Mit den Abstiegsplätzen dürfte das Team von Trainer Jan Siewert aber nichts mehr zu tun bekommen.

Noel Futkeu vergab auf Seiten der Gäste die größte Chance zur Führung, mit seinem gefühlvollen Heber traf er nur die Latte (22.). Kurz vor der Pause nahm Schiedsrichter Florian Heft einen Foulelfmeter nach Videobeweis zurück (44.), Fürths Noah Loosli hatte Louey Ben Farhat vermeintlich gefoult.

Auch im zweiten Durchgang erzeugten beide Teams kaum Gefahr. Wanitzeks Treffer hatte sich nicht angedeutet, der KSC-Kapitän schoss den Ball am Ende des besten Angriffs der Karlsruher mit Wucht in die kurze Ecke.