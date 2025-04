Liverpool voll auf Meisterkurs - Leicester abgestiegen

IMAGO/David Rawcliffe

Jubel beim FC Liverpool

Der FC Liverpool steht kurz vor dem Gewinn der englischen Fußball-Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Arne Slot setzte sich in der Premier League knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0) bei Leicester City durch. Das entscheidende Tor erzielte Trent Alexander-Arnold in der 76. Minute. Während den Reds nur noch ein Sieg zum Titel fehlt, ist Leicester nach der 23. Saison-Niederlage bereits abgestiegen.

Liverpool nutzt seine Chancen lange nicht

In einer Partie, die die Gäste über weite Strecken dominierten, ließ Liverpool zunächst viele gute Chancen liegen. Unter anderem trafen Mohamed Salah und Diogo Jota innerhalb weniger Sekunden nur Aluminium, bevor Alexander-Arnold den Ball aus spitzem Winkel ins Tor hämmerte. Der englische Nationalspieler steht Gerüchten zufolge vor einem Wechsel zu Real Madrid.

Leicester, das den Abwärtstrend auch unter Trainer Ruud van Nistelrooy nicht stoppen konnte, kam in der Offensive nur selten zur Geltung, hatte aber Chancen.

Ein Treffer von Conor Coady wurde in der 66. Minute wegen eines Foulspiels am Liverpool-Keeper Alisson aberkannt. Facundo Buonanotte verpasste in der 83. Minute den Ausgleich und schoss am Tor vorbei.

13 Punkte Vorsprung auf den FC Arsenal

Zuvor hatte sich der Tabellenzweite FC Arsenal deutlich mit 4:0 (2:0) bei Aufsteiger Ipswich Town durchgesetzt und damit Liverpools Titelgewinn verzögert. Der Rückstand der Gunners beträgt nach 33 Spielen 13 Punkte. Die Reds könnten am kommenden Sonntag mit einem Heimsieg gegen Tottenham Hotspur alles klarmachen - oder mit einem Remis, falls Arsenal am Mittwoch gegen Crystal Palace nur unentschieden spielt. Sollten die Londoner ihr Heimspiel verlieren, wäre Liverpool ohne eigenes Zutun Meister.

Für den Tabellen-18. Ipswich hingegen ist der direkte Wiederabstieg so gut wie sicher. Ipswich hat bei noch fünf ausstehenden Spielen 15 Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und eine um 20 Tore schlechtere Tordifferenz als der Tabellen-17. West Ham United.