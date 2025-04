FC Barcelona auf CL-Titelkurs

AFP/SID/JOSEP LAGO

Die polnische Stürmerin Ewa Pajor traf zum 1:0

Die Fußballerinnen des FC Barcelona haben einen großen Schritt Richtung erneuter Titelverteidigung der Champions League gemacht.

Das Team von Pere Romeu setzte sich im Halbfinal-Hinspiel mit 4:1 (1:0) gegen den FC Chelsea durch und peilt weiter den dritten Königsklassen-Triumph in Folge an. Im Rückspiel am 27. April in London können die Spanierinnen den Finaleinzug perfekt machen.

Ewa Pajor (35.), Claudia Pina (70., 90.) und Irene Paredes (82.) trafen für den dreimaligen Titelträger, der im Viertelfinale auch dem VfL Wolfsburg keine Chance gelassen hatte.

Zu Beginn des Spiels vergab Barcelona-Rekordtorschützin Alexia Putellas zunächst noch einen Foulelfmeter (12.). Für den englischen Serienmeister blieb der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Sandy Baltimore (74.) zu wenig.

Am Vortag setzte sich bereits der achtmalige Königsklassen-Gewinner Olympique Lyon mit 2:1 (1:0) gegen den FC Arsenal durch. Das Finale steigt am 24. Mai in Lissabon.