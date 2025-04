Rücktritts-Beben bei Hertha BSC um "blau-weißes Urgestein"

IMAGO/Daniel Lakomski

Andreas "Zecke" Neuendorf (re.) verlässt Hertha BSC

Während es zuletzt noch Gerüchte um die Einstellung von Jonas Boldt als neuen Geschäftsführer Sport bei Hertha BSC gab, sorgt der Fußball-Zweitligist aus Berlin am späten Abend des Ostersonntags mit einem Rücktritts-Beben für Aufregung: Denn der frühere Profi und heutige Akademie-Direktor und Lizenzspieler-Chef Andreas "Zecke" Neuendorf hat seinen Hut genommen.

Hertha BSC hat den Ostersonntag mit einem Rücktritts-Beben abgeschlossen: Wie die Berliner am späten Abend bekanntgaben, tritt Andreas "Zecke" Neuendorf mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Direktor Akademie und Lizenzspielerbereich zurück.

Das Ganze geschehe "aus persönlichen Gründen", wie der Hauptstadtverein mitteilte.

Der frühere Hertha-Profi und spätere Funktionär habe das Team und die sportliche Führung am Sonntag nach dem 3:2-Sieg in Ulm über seinen Entschluss informiert, hieß es in einer Nachricht auf der vereinseigenen Homepage.

"Ich habe mir diese Entscheidung alles andere als einfach gemacht, denn Hertha BSC ist mein Verein. Die letzten Jahre waren für den Verein und auch mich persönlich sehr herausfordernd. Ich bin davon überzeugt, dass der eingeschlagene (Berliner) Weg der richtige ist und wünsche meiner Hertha weiterhin die Kraft, diesen Weg fortzuführen", sagte Neuendorf und fügte an: "Nur ab jetzt ohne mich."

Hertha BSC bedankt sich bei "blau-weißem Urgestein"

Er habe sich "bewusst dazu entschieden, schon jetzt diesen Schritt zu gehen und meine Entscheidung zu kommunizieren. So hat Hertha die Möglichkeit, frühzeitig nach einer passenden Nachfolge zu suchen und die kommende Saison zu planen", begründet Neuendorf sein Vorgehen. Er sei "der großen Hertha-Familie sehr dankbar für die Unterstützung und das Verständnis für meine Entscheidung".

Geschäftsführer Thomas E. Herrich teilte mit, er sei sehr dankbar für Neuendorfs Arbeit und verwies auf die vielen Verdienste des 50-Jährigen in fast 200 Pflichtspielen als Profi und in zehn Jahren als Verantwortlicher (u.a. als Nachwuchscoach in verschiedenen Klassen, dazu als Co-Trainer und seit Anfang 2023 Leiter des Lizenzbereichs) im Klub.

"Wir verlieren mit Zecke ein blau-weißes Urgestein. Er wird bei uns auch in Zukunft immer willkommen sein. Einmal Herthaner, immer Herthaner", betonte derweil Präsident Fabian Drescher.