Bericht: Bayern-Bosse mit klarer Meinung zu Kompany

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Vincent Kompany steht beim FC Bayern an der Seitenlinie

Der FC Bayern steuert auf die 34. Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu. Im DFB-Pokal und in der Champions League wurde der Titelgewinn hingegen jeweils schon vorzeitig verpasst. Trainer Vincent Kompany soll an der Säbener Straße dennoch ein hohes Ansehen genießen.

Die Bosse des FC Bayern würden "durchweg positiv" über Vincent Kompany (Vertrag bis 2027) denken, erklärte "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl auf "Welt TV". Der Belgier habe die Mannschaft im Griff, nannte der Journalist in diesem Zusammenhang als Hauptargument. Das Team spreche "sehr positiv über den Trainer", verriet Altschäffl zudem.

Kompany hatte im vergangenen Sommer die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern angetreten.

Der 39-Jährige hat mit den Münchnern im DFB-Pokal sowie in der Champions League jeweils den Titel verpasst. In der Bundesliga rangiert der FC Bayern vier Spieltage vor dem Saisonende derweil an der Tabellenspitze und hat einen deutlichen Vorsprung von acht Punkten auf Bayer Leverkusen. Nach der titellosen Vorsaison wird die Schale aller Voraussicht nach wieder in den Süden Deutschlands wandern.

Meisterschaft für den FC Bayern "das Wichtigste"

"Für die Macher in München ist die Meisterschaft nun tatsächlich das Wichtigste, auch wenn natürlich das Finale Dahoam in der Allianz Arena der große Wunsch und Traum gewesen wäre", meinte Altschäffl.

Der FC Bayern war in der letzten Woche im Viertelfinale der Champions League an Inter Mailand gescheitert. Das Endspiel in München (31. Mai) wird somit ohne FCB-Beteiligung stattfinden.

"Wir wollen in einem Monat die deutsche Meisterschaft gewinnen. Wir wollen in zwei Monaten zur Klub-WM und gewinnen. Und wir haben in vier Monaten schon wieder das erste Champions-League-Spiel und dann wollen wir die Champions League gewinnen", soll Kompany laut "Bild" nach dem Königsklassen-K.o im San Siro in der Kabine gesagt haben.