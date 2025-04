Knallharte HSV-Abrechnung: "Steigt sofort wieder ab!"

IMAGO/Henning Rohlfs

Der HSV kam auf Schalke nur zu einem Unentschieden

Der Hamburger SV kam am Samstagabend trotz einer ellenlangen Überzahlphase nicht über ein 2:2-Unentschieden beim FC Schalke 04 hinaus. Nach der Punkteteilung ließ die S04-Legende Klaus Fischer kein gutes Haar am HSV, der in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga auf den zweiten Platz gefallen ist.

Der langjährige Schalke-Stürmer Klaus Fischer stellte in dem YouTube-Formal "Fussball Legenden Talk" knallhart fest, dass seiner Ansicht nach der Hamburger SV keine Erstliga-Tauglichkeit besitzt.

"Dieser HSV, auch wenn er aufsteigt, der steigt sofort wieder ab! Da bin ich felsenfest von überzeugt. Da fehlt einfach auch die Qualität", meinte der Ex-Nationalspieler.

Mit Ausnahme von Jean-Luc Dompé hätten alle anderen HSV-Angreifer "große Probleme bis zum geht nicht mehr" gegen eine Schalker Mannschaft gehabt, "die 90 Minuten lang mit zehn Mann spielen muss. Da muss ich ehrlich sagen: Ein hochverdientes Unentschieden für Schalke 04 nach diesem Vorfall".

Hamburger SV noch mit vier Punkten Vorsprung

Mit Vorfall meinte der 75-Jährige die glatte Rote Karte gegen Schalkes Kapitän Kenan Karaman schon in der Anfangsphase der Partie. Danach bestritt Königsblau praktisch das gesamte Spiel mit einem Spieler weniger, hatte in der Schlussphase aber trotzdem sogar die Chance auf den 3:2-Siegtreffer.

Unter anderem hatte Moussa Sylla in der Schlussphase noch die Möglichkeit, in eigener Unterzahl das Tor zum Heimsieg für den FC Schalke zu machen. "Wenn Sylla dieses Tor macht, das er machen muss ... Das sind so Situationen, die darüber entscheiden, gewinnst du oder gewinnst du nicht", meinte S04-Ikone Fischer über die Situation kurz vor Spielschluss.

Der Hamburger SV weist trotz des verpassten Auswärtssiegs in Gelsenkirchen noch immer vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf, den aktuell der 1. FC Magdeburg bekleidet.