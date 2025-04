Neue Italien-Gerüchte um Min-jae Kim

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Min-jae Kim könnte es im Sommer zurück nach Italien ziehen

Innenverteidiger Min-jae Kim hat beim FC Bayern schwere Wochen hinter sich. Inzwischen gilt der Koreaner sogar als Verkaufskandidat für den Sommer. In Italien reibt sich ein Top-Klub offenbar schon die Finger.

Wie "Sky" berichtet, ist kürzlich auch Juventus Turin in den Transferpoker um Min-jae Kim eingestiegen. Der italienische Rekordmeister will sich für die kommende Saison in der Verteidigung neu aufstellen.

Laut "Gazzetta dello Sport" sei der Verteidiger des FC Bayern derzeit der "heißeste Name" auf dem Wunschzettel in Turin, weil er anders als andere Kandidaten reichlich Erfahrung mitbringt.

Die anderen Wunschspieler von Juve wären derweil eher Optionen für die Zukunft. Konkret soll es sich dabei um Pietro Comuzzo (20, AC Florenz) and Giovanni Leoni (18, Parma Calcio) handeln.

Für Kim wäre ein Wechsel nach Italien die Rückkehr in ein erfolgreiches Umfeld. Mit Neapel hatte der Nationalspieler einst die Meisterschaft gewonnen und dabei selbst die Ehrung als bester Verteidiger der Liga abgeräumt.

Knackpunkt in den Gesprächen zwischen Juve und dem FC Bayern könnten aber womöglich die finanziellen Rahmenbedingungen werden. An der Säbener Straße sei man laut "Sky" zwar inzwischen durchaus bereit, den 28-Jährige abzugeben.

Beim FC Bayern plötzlich im Formtief

Im Raum stand allerdings zuletzt eine Ablöseforderung zwischen 55 und 60 Millionen Euro. Darüber berichtete Transfer-Insider Ekrem Konur.

Juve belegt in der italienischen Serie A derzeit nur Rang fünf und könnte das ganz große Geld in der Champions League verpassen.

Weniger abschreckend dürfte das Preisschild auf die Interessenten aus der Premier League wirken. Bei "Sky" heißt es, dass der FC Chelsea und Newcastle United ebenfalls um Kim buhlen.

Spanischen Medienberichten zufolge habe das England-Duo sogar bereits Kontakt zum Umfeld des Bayern-Spielers aufgenommen.

Kim hatte die Saison beim FC Bayern als klarer Stammspieler begonnen. Wochenlang stand er in der Hinrunde praktisch pausenlos auf dem Platz.

Doch zuletzt war der Defensivspieler ins Formtief gerutscht. Seine Fehler gegen Inter Mailand waren ein Grund für das Aus in der Champions League.