Steckt der FC Bayern 80 Millionen Euro in diesen Youngster?

Wird beim FC Bayern gehandelt: Maghnes Akliouche

Obwohl der FC Bayern angeblich für den erhofften Transfer von Florian Wirtz spart, wird der deutsche Rekordmeister von französischen Medien mit einem anderen Offensivjuwel in Verbindung gebracht. Im Gespräch ist eine Ablöse von bis zu 80 Millionen Euro.

Mit Profis aus Frankreich hat der FC Bayern in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen gesammelt. Nach Informationen des Portals "football.fr" könnte demnächst ein weiterer Franzose zum Kader der Münchner stoßen.

Angeblich buhlt der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, der am Wochenende einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht hat, nämlich um Maghnes Akliouche von der AS Monaco.

Der 23 Jahre alte Linksfuß fühlt sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten, sammelte in der laufenden Saison bereits sechs Tore und zehn Vorlagen in 39 Pflichtspielen, je zwei Treffer und Assists glückten ihm in der Champions League.

Da Akliouche in Monaco vertraglich noch bis 2028 gebunden ist, ruft der Verein aus dem Fürstentum dem Vernehmen nach zwischen 70 und 80 Millionen Euro für ihn auf.

Neben dem FC Bayern sollen auch Manchester City und Paris Saint-Germain am französischen U21-Nationalspieler, der bei Olympia 2024 das Gastgeberland vertrat, interessiert sein. Seinen nächsten Karriereschritt plant er für den Sommer.

Viele Fragezeichen beim FC Bayern

Unklar ist derweil, ob in der hochkarätig besetzten Offensive der Bayern überhaupt Platz für Akliouche wäre. Zwar wird Routinier Thomas Müller den Klub verlassen, dennoch dürfte die Konkurrenzsituation auch 2025/2026 wieder extrem sein.

Akliouches Landsmann Michael Olise ist unter Trainer Vincent Kompany ebenso gesetzt wie Harry Kane und Jamal Musiala. Daneben streiten sich Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman zumeist um einen Platz.

Bei keinem der drei Angreifer ist jedoch sicher, dass auch er in der kommenden Spielzeit noch im Bayern-Trikot auflaufen wird, speziell Coman liebäugelt mit einem Wechsel in die Wüste. Allerdings dürften die FCB-Bosse dann nach einem günstigeren Ersatz Ausschau halten.