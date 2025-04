Transfer-Coup: 1860 München holt Ex-Nationalspieler

IMAGO/O.Behrendt

Wechselt vom 1. FC Union Berlin zu 1860 München: Kevin Volland (r.)

Kevin Volland verlässt den 1. FC Union Berlin am Saisonende und kehrt zum TSV 1860 München zurück.

Wie der 1. FC Union Berlin am Ostermontag bestätigte, habe man sich mit Kevin Volland darauf verständigt, am Saisonende getrennte Wege zu gehen. Der Vertrag bei den Köpenickern war eigentlich noch bis zum Sommer 2026 datiert. Der 32-Jährige schließt sich 1860 München an.

"Kevin hat in seiner Zeit bei Union wichtige Impulse gesetzt – gerade in einer sportlich herausfordernden Phase war seine Erfahrung sehr wertvoll. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine Professionalität und wünschen ihm bei 1860 viel Erfolg und alles Gute für den weiteren Weg", wird Union-Geschäftsführer Horst Heldt in einem offiziellen Statement zitiert.

Volland hatte sich im vergangenen Sommer einer Knie-OP unterziehen müssen. Beim 1. FC Union Berlin ist der Ex-Nationalspieler in dieser Saison nur Ersatz.

Nun geht es für Volland im Sommer zurück zu 1860 München. Der Angreifer stammt aus der Jugend der Löwen. Im Sommer 2012 hatte es ihn aus München zur TSG Hoffenheim gezogen. Es folgten weitere Karrierestationen bei Bayer Leverkusen und bei der AS Monaco.

1860 München bejubelt Volland-Comeback

"Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis", wird Volland von 1860 München zitiert: "Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben."

"Dass sich ein Stürmer wie Kevin Volland dazu entschlossen hat, noch einmal zu seiner ersten Profistation zurückzukehren, ist großartig für den TSV 1860 München", bejubelte Sport-Geschäftsführer Dr. Christian Werner den Deal.

Volland werde "uns nicht nur mit seiner Qualität auf dem Spielfeld weiterbringen, sondern auch ein wichtiger Baustein im Innenleben der Mannschaft sein", zeigte sich der Sportchef überzeugt.

1860 München rangiert aktuell auf dem siebten Tabellenplatz der 3. Liga.