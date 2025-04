Tah bestätigt Zukunftsentscheidung

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Jonathan Tah wirft sich noch für Bayer Leverkusen in die Zweikämpfe

Jonathan Tah wird Bayer Leverkusen am Saisonende verlassen. Wohin es den deutschen Nationalspieler zieht, ist derweil noch offen. Nicht nur der FC Bayern wurde in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem Innenverteidiger in Verbindung gebracht.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Jonathan Tah und Bayer Leverkusen endet in diesem Sommer. Der 29-Jährige bestätigte nach dem 1:1 zwischen der Werkself und dem FC St. Pauli am Ostersonntag seinen nahenden Abschied aus dem Rheinland.

"Es ist von Anfang an alles gesagt gewesen. Es gab einen Zeitpunkt, an dem ich die Entscheidung getroffen habe, meinen Vertrag nicht zu verlängern und nicht hier zu bleiben. Dabei bleibt es jetzt auch", zitiert die offizielle Seite der Fußball-Bundesliga den DFB-Star aus der Mixed Zone.

Tahs Arbeitspapier bei Bayer Leverkusen läuft aus, der Abwehrspieler kann dementsprechend ablösefrei wechseln. Der Routinier soll sich bereits im vergangenen Sommer mit dem FC Bayern einig gewesen sein. Macht der deutsche Rekordmeister nun Ernst?

Gerüchte um FC Bayern und Co.

Nach dem Münchner Viertelfinal-Aus in der Champions League wird jedenfalls wieder eine Defensiv-Debatte rund um den FC Bayern geführt. "Sky" berichtete kürzlich, dass der Klub nach einem neuen Abwehrchef Ausschau halten würde. Der Name Tah wurde in diesem Zusammenhang aber nicht explizit genannt.

Der Noch-Leverkusener wurde in den letzten Monaten ebenfalls mit anderen Schwergewichten wie dem FC Barcelona und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Tah spielt bereits seit 2015 für Bayer 04. Der Innenverteidiger war damals vom Hamburger SV zu den Rheinländern gewechselt. In der Vorsaison feierte Tah mit Leverkusen den Double-Gewinn. In der laufenden Spielzeit wird die Werkself voraussichtlich ohne Titel bleiben. Der Rückstand auf Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern beträgt vier Runden vor dem Saisonende ganze acht Punkte. Im DFB-Pokal und in der Champions League ist bereits Schluss.