So reagiert Anfang auf den neusten Lautern-Rückschlag

IMAGO/David Inderlied

Markus Anfang strauchelt mit dem 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern ist in der 2. Bundesliga nach der dritten Niederlage in Serie auf die siebte Tabellenposition abgerutscht. Jedoch beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz nur drei Punkte. Cheftrainer Markus Anfang will das Wort "Aufstieg" nicht in den Mund nehmen.

Für den 1. FC Kaiserslautern setzte es am Samstag durch das 0:2 bei Eintracht Braunschweig die nächste Niederlage in der 2. Bundesliga.

Zur Halbzeit hatte es noch 0:0 gestanden, ehe Lino Tempelmann (51.) und Rayan Philippe (53.) die Roten Teufel per Doppelschlag schockten. Die Pfälzer fanden in der Folge keine Antwort mehr.

"Letztes Spiel haben wir in der ersten Halbzeit 20 Mal aufs Tor geschossen und verloren, diesmal haben wir gesagt, wir wollen zu Null spielen. Das war die Herangehensweise, dass wir kompakt stehen. Das haben wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht", analysierte FCK-Trainer Markus Anfang die Leistung im Interview mit der "Sportschau".

"Wir haben zwei individuelle Fehler gemacht. Die hat Braunschweig eiskalt ausgenutzt. So sind wir am Ende auf die Verliererstraße gekommen", fasste der 50-Jährige zusammen. Anfang wollte seinen Spielern dennoch persönlich keinen Vorwurf machen.

1. FC Kaiserslautern: Anfang sieht Entwicklung positiv

"Fakt ist, wir haben die letzten drei Spiele verloren, das tut natürlich weh, aber wir wissen wo wir herkommen, wir wissen welche Mannschaft wir übernommen haben, wir wissen wie wir sie entwickeln wollen. Und ich glaube, wir haben auch große Schritte nach vorne gemacht", ordnete der Coach die Gesamtsituation rund um den 1. FC Kaiserslautern ein.

Der Traditionsklub hatte in der Vorsaison lange um den Klassenerhalt kämpfen müssen. In dieser Spielzeit mischt Lautern hingegen im spannenden Aufstiegsrennen mit. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt trotz der jüngsten Pleiten-Serie nur drei Punkte.

"Wir haben nie vom Aufstieg gesprochen, davon habt ihr gesprochen", sagte Anfang nach dem Rückschlag in Braunschweig zur Tabellenkonstellation in der 2. Bundesliga.