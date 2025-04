Ablösefreier Abgang beim 1. FC Köln angedeutet

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Christian Keller bastelt beim 1. FC Köln am Kader

Noch muss der 1. FC Köln zweigleisig planen, allerdings rückt der direkte Wiederaufstieg nach dem Heimsieg gegen Preußen Münster näher. Sport-Geschäftsführer Christian Keller deutete nach der Partie am Ostersonntag an, dass ein Spieler den Verein im Sommer aller Voraussicht nach verlassen wird.

Christian Keller arbeitet beim 1. FC Köln bereits fleißig an der Personalplanung für die kommende Saison. Der 46-Jährige hat nun durchklingen lassen, dass Meiko Sponsel den Klub wohl im Sommer ablösefrei verlassen wird.

"Ich würde die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sehen, dass es zu Ende geht", wird Keller in der Personalie vom "Express" zitiert. Sponsel hatte beim 3:1-Erfolg des 1. FC Köln gegen Preußen Münster in der 2. Bundesliga sein Debüt gefeiert. Der Außenverteidiger wurde in der Nachspielzeit für Jan Thielmann eingewechselt.

Sponsel läuft eigentlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf. Hier kommt der 23-Jährige in der laufenden Saison schon auf 22 Einsätze.

Meiko Sponsel kann 1. FC Köln ablösefrei verlassen

Der gelernte Rechtsverteidiger könnte im Sommer ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen. Sein Arbeitspapier beim 1. FC Köln läuft aus.

Sponsel sei "ein Junge, der hier etliche Jahre im Nachwuchs gespielt hat, der das Herz total am rechten Fleck hat, der auch Qualität hat", lobte Keller.

Kölns Sportchef sieht den gebürtigen Wiesbadener perspektivisch nicht mehr in der Regionalliga. "Er ist ein Spieler, der die 3. Liga mindestens im Tank hat, vielleicht sogar die 2. Liga. Und den Schritt muss er jetzt noch gehen", sagte Keller.

Der 1. FC Köln steht derweil vor dem Sprung zurück in das deutsche Fußball-Oberhaus. Der Tabellenführer der 2. Bundesliga hat vier Spieltage vor dem Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem derzeit der 1. FC Magdeburg steht.