Gute Nachrichten von Neuer und Upamecano

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer könnte bald ins Tor des FC Bayern zurückkehren

Der FC Bayern hat am Ostermontag gute Nachrichten zu Torwart Manuel Neuer vermeldet, auch bei Verteidiger Dayot Upamecano geht der Trend in die richtige Richtung.

Manuel Neuer könnte schon bald wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teilnehmen, darauf deutet jedenfalls der letzte Auftritt auf dem Trainingsplatz hin. Wie der deutsche Rekordmeister am Ostermontag bekanntgab, arbeitete der Keeper weiter an seinem Comeback, während große Teile des Teams die freien Tage genossen, die Trainer Vincent Kompany der Mannschaft nach dem 4:0-Erfolg über den 1. FC Heidenheim am Samstag gegeben hatte.

Zuvor war es bei Neuers Aufbauprogramm nach einem Muskelfaserriss (Anfang März) zu einer Reaktion in der Muskulatur der Wade des 39-Jährigen gekommen, jetzt könnte Neuer aber sogar schon am Wochenende gegen Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr im sport.de-Live-Ticker) ins Tor zurückkehren.

Wie "Bild" nämlich beobachtet hat, war Neuers Einheit "intensiv". Der Routinier habe voll belasten können, sei "spektakulär" durch die Gegend geflogen, als Torwarttrainer Michael Rechner ihm Bälle aufs Tor schoss.

Schon am Karfreitag hatte Neuer ein anspruchsvolles Trainings absolviert und unter anderem aus kurzer Distanz geworfene Frisbee-Ringe halten müssen.

Trotz Trainingseinstieg: FC Bayern noch "wochenlang" ohne Upamecano

Neben Neuer am Ostermontag auf dem Trainingsplatz: Dayot Upamecano. Der Innenverteidiger musste sich Ende März einer Knie-OP unterziehen und drehte nun wieder Runden auf dem Grün an der Säbener Straße. Auch einzelne Übungen am Ball durfte Upamecano bereits leisten.

So gut die Nachrichten vom Franzosen sind, so lange wird es wohl noch dauern, bis der Abwehrspieler wieder voll ins Mannschafstraining einsteigen kann. "Bild" geht davon aus, dass Upamecano noch "wochenlang" fehlen wird.

Nicht zuletzt war am Montag auch Keeper Daniel Peretz bei einer individuellen Einheit auf dem Rasen. Wie Neuer trainierte auch er mit Keeper-Spezi Michael Rechner.