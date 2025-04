Transfer-Hammer? Barca öffnet Tür für Mega-Deal

IMAGO/DAISUKE Nakashima

Gibt der FC Barcelona Raphinha im kommenden Sommer ab?

Wildes Gerücht um Hansi Flick und den FC Barcelona. Angeblich sind die Katalanen bereit, sich im Sommer von einem ihrer größten Stars zu trennen - wenn das Angebot stimmt.

Das offensive Dreigestirn Lewandowski/Yamal/Raphinha hat maßgeblichen Anteil daran, dass der FC Barcelona auch Ende April noch vom Triple träumen kann. Umso überraschender kommen nun Gerüchte auf, nach denen sich die Katalanen im Sommer vom Brasilianer trennen könnten.

Das Portal "TBR Football" will exklusiv erfahren haben, dass Barca einen Raphinha-Verkauf nicht kategorisch ausschließt. Spielervermittler sollen dies den Vertreten der drei englischen Spitzenklubs Arsenal, Liverpool und Chelsea mitgeteilt haben.

Grundvoraussetzung für einen Deal: ein Mega-Angebot. Es heißt, dass der FC Barcelona frühestens ab einer Ablösesumme in Höhe von 80 Millionen Pfund (ca. 93 Mio. Euro) gesprächsbereit wäre. Die drei Premier-League-Vereine werden über die Entwicklungen rund um den 28-Jährigen dem Bericht zufolge weiter auf dem Laufenden gehalten.

Barca-Star bester Scorer der Champions League

Dass es im Sommer 2025 tatsächlich zu einem Raphinha-Abschied aus Barcelona kommt, darf trotz dieser Gerüchte durchaus angezweifelt werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge arbeiten die Katalanen schon jetzt an einer Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags.

Das aus gutem Grund: Der Flügelstürmer ist in der ersten Saison unter Hansi Flick zu absoluter Höchstform aufgelaufen. Allein in der spanischen Liga und der Champions League gelangen Raphinha in 42 Spielen 27 Tore und 18 direkte Torvorlagen. Mit 20 direkten Torbeteiligungen ist er in der Königsklasse sogar der Top-Scorer der laufenden Saison - und wird es auch bis zum Schluss bleiben.

Angesichts dieser Werte dürfte dem FC Barcelona nicht viel an einer Trennung gelegen sein, auch nicht für eine Ablöse, die dem eigenen Konto gut zu Gesicht stehen würde.