Medien: FC Bayern verlagert Transfer-Prioritäten

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Wie sieht der Kader des FC Bayern in der Saison 2025/26 aus?

Der FC Bayern wird im Sommer 2025 wohl den ein oder anderen Einkauf tätigen. Ihren Fokus verschieben die Münchner nun aber. Statt in der Zentrale oder der Offensive nimmt der Rekordmeister mehr und mehr seine Hintermannschaft ins Visier.

Die Frage ist nicht, ob der FC Bayern im kommenden Spieler kauft. Die Frage ist: Wen und für welche Position? Einem Bericht der "tz" zufolge hat sich in der Chefetage mehr und mehr die Überzeugung breit gemacht, dass ein neuer Anführer in der Abwehr her muss.

In der Hintermannschaft gibt es mit Dayot Upamecano und Min-jae Kim derzeit zwei Innenverteidiger, die zwar an guten Tagen zu einer weltklasse Leistung imstande sind. Allerdings ist sowohl der Franzose als auch der Südkoreaner auch regelmäßig für Fehler zu haben.

FC Bayern zweifelt an Upamecanos Leader-Qualitäten

Dass die Münchner die Tür für einen Kim-Verkauf geöffnet haben, ist bereits hinlänglich bekannt. Auch die "tz" berichtet nun, der FC Bayern sei für gute Angebote empfänglich und würde einen Deal absegnen.

Im Fall von Upamecano gibt es dem Bericht zufolge derweil Zweifel an seinen Leader-Qualitäten. Der Franzose soll zwar nicht verkauft werden, aber ihm soll besagtes Alphatier zur Seite gestellt werden. Problematisch ist gleichwohl sein 2026 auslaufender Vertrag. Eine Verlängerung ist Stand heute noch nicht abzusehen. Ob der Rekordmeister das Risiko eingeht, mit ihm ins letzte Vertragsjahr zu gehen, bleibt abzuwarten.

Als möglicher Neuzugang in der Innenverteidigung gilt schon seit Monaten der Niederländer Dean Huijsen in Diensten des englischen Klubs AFC Bournemouth. Der 20-Jährige gilt als hochtalentiert und steht angeblich weit oben auf der Wunschliste der Bayern.

In Huijsens Vertrag befindet sich eine Ausstiegsklausel. Über die genaue Höhe kann nur spekuliert werden. Übereinstimmenden Berichten zufolge liegt sie aber bei rund 60 Millionen Euro.