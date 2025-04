Kovac hat offenbar "Geheimkommission" beim BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Niko Kovac (M.) soll den BVB noch in die Königsklasse führen

Vier Spieltage vor Schluss darf Borussia Dortmund vom internationalen Geschäft träumen, sogar die Champions League winkt noch am Horizont. Ein Verdienst von Trainer Niko Kovac, dessen Arbeit bei den BVB-Bossen laut übereinstimmenden Berichten sehr gut ankommt, der einige Veränderungen vorgenommen hat und in Kürze eine weitere wichtige vornehmen wird.

Niko Kovac steht in Dortmund vor dem nächsten Schritt, sportlich sowieso, aber auch in persönlicher Hinsicht. Denn wie "Bild" berichtet, wird der BVB-Coach in Kürze vom Hotel in eine Wohnung im Süden der Stadt ziehen. Indirekt auch ein Zeichen dafür, wie gut es für Kovac mittlerweile läuft. Der Übergang ist geschafft, eine solide Grundlage ist gelegt.

Laut übereinstimmenden Berichten von "WAZ" und "Bild" sind die Borussia-Bosse nämlich sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Kroaten, der die Schwarz-Gelben mittlerweile in Richtung Europa-Kurs gebracht hat. Vor allem seit der Länderspielpause im März läuft es für den BVB, der seitdem wettbewerbsübergreifend 2,1 Punkte im Schnitt holte, womit die internationalen Ränge in der Bundesliga nur noch zwei Punkte entfernt sind.

"Voll überzeugt" seien die Verantwortlichen, heißt es bei "Bild", "extrem wertgeschätzt" werde seine Arbeit laut "WAZ", und: Mit Kovac soll es definitiv über den Sommer und die Klub-WM hinaus weitergehen.

Der Vertrag des 53-Jährigen ist zwar ohnehin bis Mitte 2026 datiert, doch wäre die sportliche Entwicklung nicht gelungen, stand dem Vernehmen nach auch eine schnelle Trennung im Raum. Davon ist aber nun nicht mehr die Rede.

Stattdessen werkelt Kovac am und mit dem Team und hat hier offenbar auch einen Schlüssel zum Erfolg gefunden. Wie die "WAZ" erfahren hat, hat sich Kovac in der Kabine nämlich so genannte Vertrauenspersonen geschaffen und eine "Geheimkommission" gebildet, wie die Zeitung es nennt. Diese fungiert unabhängig vom klassischen Mannschaftsrat.

BVB: Kovac verschärft den Ton und hat Erfolg

In der Geheimkommission sollen demnach Ideen vorher besprochen und die Stimmung innerhalb der Truppe aufgenommen werden. Als einer der Vertrauten gilt Pascal Groß.

Neben taktischen Veränderungen, bei denen Kovac auf Wünsche innerhalb der Mannschaft gehört haben soll - wie beim Thema Dreierkette - hat auch die Veränderung des Tons dazu beigetragen, dass alle mitziehen. Dem Bericht nach wurde dieser verschärft, in mehreren Sitzungen soll es lauter geworden sein.