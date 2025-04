FC Bayern bei Wirtz ohne Chance?

IMAGO/Fernando Soares

Wohin zieht es Florian Wirtz im Sommer?

In den letzten Wochen und Monaten hat der FC Bayern immer intensiver um Nationalspieler Florian Wirtz geworben. Doch angeblich ist der Rekordmeister für den Kreativspieler von Bayer Leverkusen gar nicht erste Wahl.

Wie der "kicker" berichtet, ist die Zukunft von Florian Wirtz eng mit dem Schicksal von Xabi Alonso verknüpft. Sollte der Spanier noch ein weiteres Jahr als Trainer bei Bayer Leverkusen bleiben, so stiegen die Chancen, dass der 21-Jährige im Sommer überhaupt nicht wechselt.

Falls Alonso indes zu Real Madrid wechseln würde, was aktuell als realistische Option gilt, könnte sich womöglich für Wirtz ebenfalls eine Tür zu den Königlichen öffnen.

Dem Fachmagazin zufolge komme der FC Bayern hingegen erst deutlich weiter unten auf der Prioritätenlisten. Auch Manchester City liege in der Gunst von Florian Wirtz derzeit vor den Münchnern.

Hintergrund sei, dass sich der Unterschiedsspieler durch die Bemühungen von Star-Trainer Pep Guardiola sehr geschmeichelt fühle.

Uli Hoeneß tönt über Wirtz-Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern hatte in letzter Zeit zunehmend öffentlich um Wirtz geworben. Klub-Patriarch Uli Hoeneß nannte es seinen "Traum", dass der Leverkusener eines Tages in München spielt.

Jüngst legte der 73-Jährige bei "Blickpunkt Sport" im "BR" nach und tönte, ein Wirtz-Deal in der Größenordnung von 150 Millionen Euro sei für den FC Bayern "selbstverständlich" machbar.

Hartnäckig halten sich zudem Gerüchte, dass die Eltern von Wirtz bereits zum Vorgespräch in die Hoeneß-Residenz am Tegernsee geladen waren. Der Ehrenpräsident räumte zwar ein, dass es vor längerer Zeit ein Treffer gab, dort sei es aber keineswegs um einen möglichen Wechsel gegangen.

So oder so: In Leverkusen fühlt man sich durch die Avancen der Münchner längst mächtig vor den Kopf gestoßen.

Der Rekordmeister ziehe eine "Show" ab, wetterte Klub-Chef Fernando Carro kürzlich im "SID"-Interview: "Die erzählen so viel, eigentlich gehört sich das nicht."