Wechselt Ache von Lautern nach Köln?

IMAGO/Steven Mohr

Wechselt Ragnar Ache (l.) vom 1. FC Kaiserslautern zum 1. FC Köln

Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Nun streckt offenbar der 1. FC Köln die Fühler aus.

Wie "Sky" berichtet, hat der 1. FC Köln ernsthaftes Interesse an einer Verpflichtung von Ragnar Ache. Im Sommer soll der Stürmer den Domstadtklub verstärken.

Vertraglich ist der ehemalige U21-Nationalspieler noch bis 2026 an den 1. FC Kaiserslautern gebunden.

Dem Bericht zufolge besitzt Ache aber eine Ausstiegsklausel, die es ihm erlaubt, die Roten Teufel nach der aktuellen Saison für weniger als fünf Millionen Euro zu verlassen.

Was für den Effzeh spricht: Im Gegensatz zu Lautern kommen die Kölner einem Aufstieg immer näher. Das Team von Trainer Gerhard Struber liegt derzeit an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga. Der Vorsprung zum Nicht-Aufstiegsplatz beträgt sechs Punkte.

Kaiserslautern dagegen hat den Anschluss zur Spitze unlängst verloren und rangiert derzeit auf Rang sieben. Zum Relegationsplatz fehlen allerdings nur drei Zähler.

Sollte Köln tatsächlich aufsteigen, wäre ein Wechsel für Ache durchaus eine Option, heißt es weiter. Eine Verlängerung beim 1. FC Kaiserslautern kommt wohl nur in Frage, wenn der Klub in die Bundesliga aufsteigt.

Ache träumt von der Premier League

Insgeheim träumt der 26-Jährige aber von einem Wechsel in die Premier League. "Ich sage immer, mein Ziel am Ende des Tages ist die Premier League. Ich will irgendwann mal in die Premier League kommen", sagte er unlängst bei in der "Sky"-Sendung "Meine Geschichte".

Ache ergänzte: "Über welchen Weg das geht, das weiß ich im Moment jetzt nicht, was am besten für mich ist. Das sehe ich dann in der Zukunft, ob es direkt in die Premier League geht, oder über die Bundesliga, über die Serie A oder über die Championship, das kann ich im Moment nicht sagen."

In der aktuellen Saison erzielte Ache 16 Tore in 26 Ligaspielen.