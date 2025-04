Nach Volland-Coup: Holt 1860 München einen Hertha-Star?

IMAGO/Arne Amberg

Wechselt Florian Niederlechner (r.) von Hertha BSC zu 1860 München?

Der Vertrag von Florian Niederlechner bei Hertha BC läuft am Saisonende aus. Schlägt der TSV 1860 München nach dem Transfer-Coup von Kevin Volland erneut zu?

Wie "Sky" berichtet, zeigt 1860 München Interesse an einer Verpflichtung von Florian Niederlechner. Demnach hat sich der Drittligist bereits Informationen über den 34 Jahre alten Mittelstürmer eingeholt.

Intern gebe es aber durchaus Zweifel. Zwar würde für Niederlechner, dessen Vertrag bei Hertha BSC ausläuft, keine Ablöse fällig werden. Sein üppiges Gehalt könnte aber zum Problem werden. Dem Vernehmen nach soll der Routinier aktuell rund eine Million Euro im Jahr einstreichen.

Außerdem sei man bei 1860 grundsätzlich mit Stürmer Patrick Hobsch zufrieden, heißt es.

Niederlechner war im Januar 2023 vom FC Augsburg zu Hertha BSC gewechselt. Zuvor spielte er in der Bundesliga für den FSV Mainz 05 und den SC Freiburg.

In der aktuellen Saison ist Niederlechner kein unumstrittener Stammspieler beim Hauptstadtklub. Dennoch kommt er auf 27 Pflichtspieleinsätze, in denen er acht Tore erzielte. Von Beginn an durfte der Angreifer aber nur 13 Mal ran.

1860 München holt Kevin Volland zurück

Für 1860 München wäre eine Niederlechner-Verpflichtung ein weiterer Transfer-Coup. Am Montag teilte der Drittligist mit, das Kevin Volland von Union Berlin im Sommer zurückkehren wird.

Der Ex-Nationalspieler stammt aus der Jugend der Löwen. Im Sommer 2012 hatte es ihn aus München zur TSG Hoffenheim gezogen. Es folgten weitere Karrierestationen bei Bayer Leverkusen und bei der AS Monaco.

"Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis", wird Volland von 1860 München zitiert: "Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen. Ich freue mich, dieses Vertrauen in mich nun zurückzahlen zu können und voller Freude bei meinem Herzensverein noch einmal alles zu geben."

Auch Niederlechner spielte in der Jugend für 1860 München.