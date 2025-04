Beförderung statt Abschied? Tullberg-Kehrtwende beim BVB

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Mike Tullberg könnte beim BVB aufrücken

Zuletzt kursierten Gerüchte, wonach sich die Wege von Borussia Dortmund und U19-Trainer Mike Tullberg im Sommer trennen könnten. Doch nun hat der BVB offenbar eine andere Lösung gefunden.

Nach Informationen von "Reviersport" sei an den Trennungsgerüchte aktuell nichts dran. Vielmehr winke Mike Tullberg beim BVB sogar eine Beförderung.

Dem Bericht zufolge planen die Schwarzgelben, den Trainerstab der U23 umzubauen. Tullberg soll dann von seinem alten Posten als Cheftrainer der U19 zur zweiten Mannschaft aufrücken.

Die U23 der Dortmunder spielt derzeit in der 3. Liga gegen den Abstieg. Bei den Westfalen erhofft man sich durch eine Neubesetzung an der Seitenlinie ein Ende dieses tristen Daseins. Für den bisherigen Cheftrainer Jan Zimmermann würde das wohl das Aus bedeuten.

Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" berichtet, eine Tullberg-Trennung sei derzeit das "wahrscheinlichste Szenario". Der Däne soll demnach keine echte Perspektive mehr in der U19 sehen und sich bei seinen Chefs über die Kaderstruktur beschwert haben.

Beim BVB als Interimstrainer bekannt geworden

Die Zeitung schrieb, man befinde sich noch in einem offenen Austausch. Doch sicher sei, dass Tullberg in seiner aktuellen Rolle keinen neuen Vertrag mehr unterschreiben werde. Der 39-Jährige ist noch bis 2026 an die Borussia gebunden.

Sollte die Informationen von "Reviersport" stimmen, hätte man nun wohl tatsächlich eine kreative Lösung gefunden, um Tullberg von einem Verblieb zu überzeugen.

Der Coach gehört seit Sommer 2019 zum Dortmunder Trainer-Team. Zunächst arbeitete er bei der zweiten Mannschaft, anschließend wurde er zum Coach der U19.

Größere Bekanntheit erlangte Tullberg, als er in der laufenden Saison interimsmäßig die erste Mannschaft übernahm, um die Zeit zwischen dem Aus von Nuri Sahin und der Anstellung von Niko Kovac zu überbrücken.