Bericht: Für diese sieben Klubs gilt die Guirassy-Klausel

Sehrohr Guirassy kann den BVB per Ausstiegsklausel verlassen

Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Angreifer Serhou Guirassy den BVB im Sommer per Ausstiegsklausel verlassen kann. Der Vertragspassus gilt allerdings nur für ganz bestimmte Vereine. Nun ist durchgedrungen, um welche es sich im Detail handelt.

Nach Informationen von "Sky" hat sich Serhou Guirassy zusichern lassen, dass er gegen Zahlung einer fixierten Ablösesumme zu sieben verschiedenen Klubs wechseln kann.

Konkret handele es sich dabei um die spanischen Schwergewichte Real Madrid und den FC Barcelona sowie die Premier-League-Giganten FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, FC Chelsea und FC Arsenal.

Zuerst hatte die "Sport Bild" über die Ausstiegsklausel bei Borussia Dortmund berichtet. Damals war noch recht vage von "rund einem halben Dutzend Vereinen" die Rede.

BVB winken bis zu 75 Millionen Euro

Sollte einer der sieben Klubs an einer Guirassy-Verpflichtung interessiert sein, müssten laut "Sport Bild" knapp über 70 Millionen Euro fließen. "Sky" siedelte die Summe im Bereich von 60 bis 75 Millionen an. Die genaue Höhe sei unklar, so der Pay-TV-Sender und hänge von verschiedenen Faktoren ab.

Konkretes Interesse wird derzeit vor allem dem FC Chelsea nachgesagt. Die Londoner sollen Medienberichten zufolge der Favorit im Rennen um den Guineer sein. Der Torjäger selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder durchblicken lassen, irgendwann einmal in der Premier League spielen zu wollen.

Aktuell soll der Top-Stürmer der Borussia allerdings keine Wechselabsichten hegen, heißt es bei "Sky". Die Wertschätzung für den BVB sei enorm hoch, weil die dortige Vereinsspitze ihn im letzten Jahr trotz Knieverletzung unter Vertrag genommen hatte.

Im vergangenen Sommer hatten die Schwarzgelben etwa 18 Millionen Euro gezahlt, um den Top-Stürmer vom VfB Stuttgart nach Westfalen zu locken. Seitdem hat Guirassy für den BVB wettbewerbsübergreifend 29 Tore in 41 Partien geschossen.