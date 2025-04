Bericht: FC Bayern trifft Nübel-Entscheidung

IMAGO/Michael Taeger

Alexander Nübel kehrt vorerst nicht vom VfB Stuttgart zum FC Bayern zurück

Wie es für Alexander Nübel in der Zukunft weiter geht, ist noch unklar. Bleibt der Torwart beim VfB Stuttgart oder kehrt er zum FC Bayern zurück? Die Münchner haben nun eine erste Entscheidung getroffen.

Bis 2029 ist Alexander Nübel noch an den FC Bayern gebunden. Seit der vergangenen Saison spielt der Schlussmann aber auf Leihbasis beim VfB Stuttgart. Das Geschäft ist noch bis Sommer 2026 anberaumt.

Bis zum 30. April können die Münchner Medienberichten zufolge entscheiden, ob sie Nübel schon für die kommende Saison zurück an die Säbener Straße holen. Laut "Sky" ist nun eine Entscheidung über dieses Szenario gefallen.

Demnach wird der FC Bayern keinen Gebrauch von der Klausel machen. Die Leihe werde nicht vorzeitig abgebrochen, heißt es. Damit stehe fest, dass Nübel auch in der kommenden Saison beim VfB Stuttgart zwischen den Pfosten steht.

Gerüchte um Interesse von Bayer Leverkusen haben sich dem TV-Sender zufolge nicht konkretisiert.

FC Bayern oder VfB Stuttgart? Nübel spricht über seine Zukunft

Noch am Sonntag hatte sich Nübel zu seiner Zukunft geäußert.

"Ich bin froh, dass ich hier bin, dass ich meine Spielpraxis sammeln darf. Ich habe coole Spiele vor der Brust, hatte in der Vergangenheit viel schöne Spiele mit dem VfB Stuttgart und freue mich jetzt auf den Rest der Saison und das große Finale. Ich bin super entspannt", sagte er im "ZDF".

Mit Jonas Urbig hat der FC Bayern im Winter einen Konkurrenten für Nübel verpflichtet. Für den 21-Jährigen fand der Nationalspieler lobende Worte.

"Jonas hat bisher unter der Drucksituation sehr gut gespielt. Dass er nächste Saison noch mehr Spiele bekommt, wenn Manu (Neuer) welche abgibt, ist dann so", merkte der Schlussmann an: "Ich bin relativ entspannt, bin super happy hier. Fühl mich sehr wohl. Das ist der Moment, der zählt", so Nübel.