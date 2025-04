1. FC Köln und Union Berlin im Transfer-Duell um Bochum-Ass

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Bernardo soll beim 1. FC Köln, Union Berlin und Gladbach auf dem Zettel stehen

Im Sommer wird Bernardo den VfL Bochum wohl ablösefrei verlassen. Der 1. FC Köln und Union Berlin strecken bereits die Fühler aus. Mischt auch Borussia Mönchengladbach mit?

Der Vertrag von Bernardo beim VfL Bochum läuft am Saisonende aus. "Sky" zufolge peilt der Innenverteidiger keine Verlängerung an, stattdessen stehe ein ablösefreier Wechsel bevor.

Weiter heißt es, dass mit dem 1. FC Köln und Union Berlin zwei deutsche Klubs die Fühler nach dem Abwehrspieler ausstrecken.

Vom Effzeh liege dem Brasilianer sogar schon eine Anfrage vor. Realistisch sei ein Wechsel in die Domstadt aber nur, wenn der Aufstieg gelingen sollte.

Die Chancen für eine Rückkehr ins deutsche Oberhaus stehen derzeit nicht schlecht. Die Kölner liegen an der Tabellenspitze, der Vorsprung zum Relegationsrang beträgt fünf Punkte.

Auch der 1. FC Union Berlin sei an einer Verpflichtung Bernardos interessiert, so "Sky". Der 29-Jährige war bereits im vergangenen Sommer beim Hauptstadtklub gehandelt worden. Ein Angebot in Höhe von sieben Millionen Euro soll der VfL allerdings abgelehnt haben.

Neben Köln und Union sei aktuell auch die PSV Eindhoven aus den Niederlanden an Bernardo interessiert.

Mischt auch Gladbach mit?

Zuletzt hatte der "kicker" zudem berichtet, dass Borussia Mönchengladbach ebenfalls die Fühler nach Bernardo ausstreckt. Die Rheinländer hatten den 29-Jährigen schon im Sommer des letzten Jahres auf dem Zettel stehen, damals ließen die Bochumer ihren Defensivmann aber nicht ziehen.

Beim VfL Bochum ist Bernardo unumstrittener Stammspieler. Wegen einer Knieverletzung zu Saisonbeginn kommt er aber erst auf 17 Saisonspiele. 15 davon absolvierte er von Beginn an.

Bernardo war im Sommer 2023 von RB Salzburg zum VfL Bochum gewechselt. Lediglich 600.000 Euro hatte der Revierklub damals nach Österreich überwiesen.