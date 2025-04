So plant der BVB den Schlotterbeck-Ersatz

IMAGO/RHR-FOTO

Nico Schlotterbeck wird dem BVB noch lange fehlen

Nico Schlotterbeck wird Borussia Dortmund nach seinem Meniskusriss im linken Knie lange fehlen, das steht seit Anfang April fest. Zuletzt gab es allerdings noch Verwirrung darum, ob der BVB für die Klub-WM im Spezial-Transferfenster einen Ersatz verpflichten will. Nun hat sich diese Unklarheit wohl verflüchtigt.

"Es ist wirklich ein Schock für uns gewesen. Der Ausfall wiegt schwer. Er wird mehrere Monate ausfallen, ein halbes Jahr ist die aktuelle Prognose": Die Worte von BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zum Ausfall von Verteidiger Nico Schlotterbeck nach dessen Meniskusriss, den er sich Anfang April im Training zugezogen hatte, klingen noch nach.

Dass der 25-Jährige dem Bundesligisten schmerzlich fehlen wird, steht außer Frage, Uneinigkeit bestand hingegen darüber, wie die Schwarz-Gelben mit dem Ausfall umgehen werden. Während die "WAZ" zuletzt schon schrieb, dass ein Nachbessern im Sommer eher "unwahrscheinlich" ist, schätzte die "Bild" zuletzt noch ein, dass die lange Ausfallzeit dafür sorgen könnte, dass der BVB nachlegen könnte.

In einem neuesten Bericht hat das Boulevard-Blatt aber nun andere Informationen zusammengetragen. Demnach ist ein recht kurzfristiger Transfer mit Blick auf die Klub-WM, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli in den USA stattfindet, bei den BVB-Verantwortlichen kein Thema. Dabei wurde für das neu strukturierte Turnier extra ein Spezial-Transferfenster eingerichtet.

Eigentlich sind Sommertransfers erst ab dem 1.7. erlaubt, durch die Klub-WM können Spieler aber auch schon vom 1.6. bis zum 10.6. registriert werden, damit sie am Turnier teilnehmen können. Ein Innenverteidiger wird laut "Bild" aber nicht kommen. Ein kurzfristiger Ersatz sei intern für "nicht nötig" erklärt worden.

Schlotterbeck wird durch seine Meniskusverletzung nicht nur die Klub-WM mit dem BVB verpassen, sondern steht auch Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht für das Final Four in der Nations League (4. bis 8. Juni 2025) zur Verfügung. Der Innenverteidiger wird erst im Oktober in voller Fitness zurückerwartet.