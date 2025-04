Wechsel-Überraschung um BVB-Star? Wohl noch kein Kontakt

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Verlässt Julian Brandt (r.) den BVB?

Könnte es Julian Brandt im Sommer innerhalb der Fußball-Bundesliga von Borussia Dortmund zu Werder Bremen ziehen? Die Anzeichen bezüglich eines grundlegenden Interesses am BVB-Profi verdichten sich. Dass die Grün-Weißen tatsächlich Ernst machen, ist aber offenbar noch nicht in Stein gemeißelt.

"Sky" berichtete am Montag von Bremer Interesse an Julian Brandt. "Bild" zufolge beobachtet der SV Werder tatsächlich die Situation des Offensivspielers von Borussia Dortmund. Laut der Boulevardzeitung hat es bislang jedoch noch keine Kontaktaufnahme gegeben.

Brandt will in der kommenden Saison wohl unbedingt international spielen. Werder Bremen ist in der Fußball-Bundesliga aktuell Achter, der BVB rangiert eine Position davor.

Brandt wolle "zunächst mithelfen, die verkorkste Saison zu retten und sich erst im Sommer Gedanken über seine Zukunft machen", schreibt "Bild". Nach Informationen der Boulevardzeitung sollen die Schwarz-Gelben derzeit nicht die Absicht haben, seinen bis 2026 datierten Vertrag zu verlängern.

Im anstehenden Transferfenster könnten die Dortmunder im Fall eines Verkaufs noch eine Ablösesumme einstreichen. Welcher Betrag für Brandt fällig wäre, ist aktuell ungewiss.

Könnte sich Werder den BVB-Star leisten?

Ob sich Werder Bremen den 48-fachen Nationalspieler leisten könnte, bleibt abzuwarten. Wie "Bild" berichtet, müsste Brandt für einen Wechsel in Richtung Weserstadion "deutliche Gehaltseinbußen hinnehmen".

Der offensive Mittelfeldmann ist gebürtiger Bremer, für den SV Werder spielte es bislang allerdings noch nie. Stattdessen zog es Brandt aus der Jugend des VfL Wolfsburg einst zu Bayer Leverkusen. Im Sommer 2019 folgte der Schritt zu Borussia Dortmund. Rund 25 Millionen Euro soll damals die Ablöse betragen haben. "Bild" zufolge fühlt sich Brandt beim BVB "extrem wohl". Jedoch ist der Spielmacher sportlich nicht mehr unumstritten.