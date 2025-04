Trainer-Ikone vom FC Bayern enttäuscht

IMAGO/Fabrizio Andrea Bertani

Der FC Bayern scheiterte in der Champions League an Inter

Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt haben sich in der vergangenen Woche die letzten drei deutschen Klubs aus dem Europapokal verabschiedet. Trainer-Legende Peter Neururer legt den Finger in die Wunde.

Während sich Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League gegen Tottenham Hotspur (1:1 und 0:1) geschlagen geben musste, war für den FC Bayern (1:2 und 2:2 gegen Inter Mailand) und Borussia Dortmund (0:4 und 3:1 gegen den FC Barcelona) in der Champions League Schluss.

Das Aus des FC Bayern gegen Inter sei für ihn persönlich "richtig enttäuschend", schrieb Kult-Coach Peter Neururer in seiner Kolumne für das Portal "wettfreunde.net". "Inter Mailand, ein großartiger Name, überhaupt keine Frage, aber Bayern München, mit dem Anspruch, muss eine Mannschaft wie Inter Mailand in zwei Spielen schlagen", legte der 69-Jährige nach.

"Eine Mannschaft, vom Altersschnitt her wesentlich älter als die Bayern - und man redet ja immer von Kosten, man redet immer von irgendwelchen Geldern, aber im Etat liegen sie bei der Hälfte von Bayern München", behauptete Neururer und meinte: "Von daher habe ich den Anspruch als Bayern München, auch gegen Inter Mailand, trotz des großartigen Namens, weiterzukommen."

Neururer fragt: Hat sich der FC Bayern fußballerisch verbessert?

Der Traum von "Titel dahoam" ist für die Münchner in der Champions League aber ausgeträumt.

Die Außendarstellung von Bayerns Cheftrainer Vincent Kompany sei zwar "überragend gut, wie er die Mannschaft und den Verein nach außen verkauft. Großartig", lobte Neururer.

Allerdings fragte der langjährige Bundesliga-Trainer: "Lasst uns doch mal ehrlich sein, was hat sich denn fußballerisch geändert, was ist denn besser geworden? Da sehe ich nicht viel und das ist problematisch."

Ohnehin legte Neururer mit Blick auf das deutsche Abschneiden im Europapokal den Finger in die Wunde. Man müsse "ganz eindeutig feststellen, dass der deutsche Fußball in der Spitzenklasse, sprich in Europa, nicht den Stellenwert hat, wie es vor Jahren vielleicht einmal war", kritisierte er.